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Главная Новости Бизнес экономика Карантин в Украине: сможет ли бизнес пережить очередную порцию ограничений
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Карантин в Украине: сможет ли бизнес пережить очередную порцию ограничений

Эксперты полагают, что последствия новой волны пандемии коронавируса значительно зависят от решений местных властей

сегодня, 15:33
Автор:

Татьяна Веремеева

Ситуация на фоне пандемии коронавируса в Украине в последние несколько недель усугубляется. Количество новых случаев заражения стремительно растет и все больше областей нашей страны переходят в красную зону карантина. Эксперты оценили для портала "Комментарии" действия власти в ракурсе подготовки борьбы с новой волной коронавируса, а также рассказали, какие ошибки совершены и что нужно сделать для поддержки бизнеса на фоне очередных ограничений.

Карантин в Украине: сможет ли бизнес пережить очередную порцию ограничений

Локдаун в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Риски для малого и среднего бизнеса на фоне COVID-19

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин подчеркивает, что основная ответственность сейчас лежит на местных властях, которые вводят ограничения, в зависимости от того, в какую зону попадает та или иная территория.

"Что касается Киева, важно сокращать количество людей, которые попадают в зону риска. В больницах заполнены более 70% коек – это очень много. В то же время, недостаточно оценены риски для малого и среднего бизнеса, который прекратил работать. Речь о предприятиях общественного питания (кафе, рестораны, бары), сфере услуг. Никаких опций им предложено не было: ни компенсации стоимости аренды, ни компенсации части зарплаты. На крупный бизнес ситуация пока особо не влияет", – отмечает Анатолий Амелин.

По его словам, любые решения, которые принимаются в ракурсе карантинных ограничений, должны базировать на анализе и сценариях развития ситуации.

"Необходимо, чтобы было просчитано, что будет, если введен такой сценарий, какой будет вероятный процент тех, кого удастся оградить от вируса, какой ущерб, как будет компенсироваться. Этого сделано не было, – подчеркивает Анатолий Амелин. – В итоге на многих магазинах уже висят таблички "аренда". Люди, которые не стояли на бирже труда, которые сами себя обеспечивали, лишаются бизнеса. Думаю, другие страны этим воспользуются. И после снятия ограничений на перемещение через границу количество активных людей, которые захотят выехать из Украины, думаю, увеличится".

Решения об ограничениях из-за COVID-19 – в руках местных властей

Учитывая ошибки предыдущего локдауна, центральная власть приняла разумное решение о делегировании права принятия части решений на местные власти. Ведь из Киева учесть все локальные нюансы сложнее, чем непосредственно по места событий, считает политический эксперт Денис Гороховский.

"В то же время, например, в самом Киеве местные власти откровенно боятся принимать радикальные решения и пользуются полумерами. При том, что давно уже известно, что вводить ограничения, соответствующие "красной зоне", при этом оставляя работающим общественный транспорт, это бесполезно и не эффективно. Но Кличко, например, решил пойти по пути пиара и вместо реальных мер занимается отменой футбольных матчей и введением запретов для бизнеса", – отмечает эксперт.

Для самого бизнеса, особенно малого, еще один локдаун может оказаться фатальным, уверен он.

"Мы уже видели, что значительная часть b2c-сегмента (B2C – Business-to-consumer, рус. Бизнес для Потребителя – термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между организацией и частными лицами, так называемыми "конечными" потребителями – ред.) не смогла пережить первый полноценный локдаун. Второй же добьет еще часть рынка. При этом, государство взяло на себя обязательство помочь бизнесу разовыми выплатами, но будет ли это панацеей или лишь отсрочит неизбежное, покажет время, – говорит Денис Гороховский. – Что же касается рядовых граждан, то, в отличие от прошлогоднего локдауна, сегодня большинство относятся к ограничениям гораздо проще, зачастую попросту их игнорируя. И их сложно в этом осуждать, учитывая, как по завершению предыдущего локдауна представители Минздрава рассказывали, что значительная часть ограничений была направлена не на борьбу с вирусом, а на попытки вызвать страх у населения".

Напомним, по данным главы Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 333 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания. Это наибольшее количество летальных случаев с начала пандемии в стране.


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