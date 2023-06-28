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Картину Климта продали за 74 млн фунтов стерлингов

На аукционе Sotheby’s была продана картина Густава Климта за 74 млн фунтов стерлингов

сегодня, 00:04
Автор:
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Константин Куликов
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Во вторник, 27 июня, в Лондоне на аукционе Sotheby’s была продана картина Густава Климта за 74 млн фунтов стерлингов (около 86 млн евро). В последний раз этот портрет купили в 1994 году за 11,6 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке. Это был самый горячий лот., сообщают "Комментарии".

Картину Климта продали за 74 млн фунтов стерлингов

"Дама с веером" Густава Климта

Портрет "Дамы с веером" Климта считается одним из самых ценных произведений искусства, когда-либо представленных на аукционе в Европе. После внезапной смерти австрийского художника в феврале 1918 года во время пандемии гриппа, в его мастерской в Вене остались две картины. Одна из них — "Дама с веером", передает DW. Этот портрет — последняя завершенная работа Климта, ставшая теперь ценным предметом коллекционирования. Когда картину нашли, она все еще стояла на мольберте. На ней — портрет безымянной женщины. Есть предположения, что она была венской танцовщицей. По мнению специалистов, художник нарисовал этот портрет не "под заказ", что было весьма необычно для Климта, чрезвычайно востребованного как портретиста. В этой картине использованы китайские мотивы: феникс, как символ удачи, бессмертия и возрождения, и цветы лотоса, воплощающие чистоту и любовь.


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"Картина "Дама с веером" показывает Климта на пике его творчества, рисующего образы из Азии, которыми он был одержим, — считает Рейтер Хелена Ньюман, председатель Sotheby’s Europe и глава отдела импрессионистов и современного искусства. — Очень редко картины этого художника такого качества и масштаба выставляются на аукцион".

Художественное наследие Густава Климта, родившегося в 1862 году в Вене, включает в себя 230 работ, среди которых около 20 дамских портретов, 54 пейзажа и картины иных стилей, а также фрески, эскизы и другие предметы искусства. Работы художника, графика и мастера оформления архитектурного интерьера отличают стилизация, символизм и эротизм.

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