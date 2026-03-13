Кешбек за горючее: в правительстве ответили, на что можно будет потратить деньги

Украинцы смогут получать до 15% кэшбека за покупку горючего на автозаправочных станциях. Возвращенные средства будут засчитываться на специальные карты и могут быть использованы для оплаты товаров украинского производства. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Кэшбек за горючее. Фото: из открытых источников

По его словам, программа будет работать по принципу двойной поддержки. Сначала граждане будут получать возврат части расходов на горючее – от 10% до 15% в зависимости от его вида. После этого полученные средства можно использовать для покупки украинских товаров или оплаты важных услуг.

Министр отметил, что подобная система уже показала свою эффективность. По статистике за февраль около 75% средств, полученных в рамках программы Национальный кэшбек, граждане потратили на оплату коммунальных услуг.

"Кешбек очень целево используется людьми, которым эти средства действительно нужны", — подчеркнул Соболев.

Общий объем новой программы правительство оценивает примерно в 3 миллиарда гривен. Финансирование будет производиться путем перераспределения средств в пределах бюджета Министерства экономики.

Средства с карты "Национальный кэшбек" можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, благотворительность или поддержку ВСУ, приобретение продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также книг и другой печатной продукции украинского производства.

Часть категорий уже доступна для использования. В частности, деньги можно тратить на медикаменты, медицинские изделия и книги. В то же время, перечень продуктовых магазинов, где будет действовать программа, еще формируется и будет постепенно расширяться.

