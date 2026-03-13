logo

BTC/USD

72267

ETH/USD

2121.79

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Кешбек за горючее: в правительстве ответили, на что можно будет потратить деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Кешбек за горючее: в правительстве ответили, на что можно будет потратить деньги

Деньги по возврату можно будет потратить на коммуналку, лекарства, книги или украинские товары: программу оценивают в 3 млрд. грн.

13 марта 2026, 14:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинцы смогут получать до 15% кэшбека за покупку горючего на автозаправочных станциях. Возвращенные средства будут засчитываться на специальные карты и могут быть использованы для оплаты товаров украинского производства. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Кешбек за горючее: в правительстве ответили, на что можно будет потратить деньги

Кэшбек за горючее. Фото: из открытых источников

По его словам, программа будет работать по принципу двойной поддержки. Сначала граждане будут получать возврат части расходов на горючее – от 10% до 15% в зависимости от его вида. После этого полученные средства можно использовать для покупки украинских товаров или оплаты важных услуг.

Министр отметил, что подобная система уже показала свою эффективность. По статистике за февраль около 75% средств, полученных в рамках программы Национальный кэшбек, граждане потратили на оплату коммунальных услуг.

"Кешбек очень целево используется людьми, которым эти средства действительно нужны", — подчеркнул Соболев.

Общий объем новой программы правительство оценивает примерно в 3 миллиарда гривен. Финансирование будет производиться путем перераспределения средств в пределах бюджета Министерства экономики.

Средства с карты "Национальный кэшбек" можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, благотворительность или поддержку ВСУ, приобретение продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также книг и другой печатной продукции украинского производства.

Часть категорий уже доступна для использования. В частности, деньги можно тратить на медикаменты, медицинские изделия и книги. В то же время, перечень продуктовых магазинов, где будет действовать программа, еще формируется и будет постепенно расширяться.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые программы финансовой поддержки украинцев на фоне экономического давления и нестабильности на топливном рынке. Речь идет об одноразовой доплате для миллионов граждан и компенсации расходов на горючее.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://madeinukraine.gov.ua/national-cashback/expenses
Теги:

Новости

Все новости