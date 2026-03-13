Кешбек за пальне: в уряді відповіли, на що можна буде витратити гроші

Українці зможуть отримувати до 15% кешбеку за купівлю пального на автозаправних станціях. Повернуті кошти зараховуватимуться на спеціальні картки та можуть бути використані для оплати товарів українського виробництва. Про це під час години запитань до уряду у Верховна Рада України повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Кешбек за пальне. Фото: з відкритих джерел

За його словами, програма працюватиме за принципом подвійної підтримки. Спочатку громадяни отримуватимуть повернення частини витрат на пальне – від 10% до 15% залежно від його виду. Після цього отримані кошти можна буде використати для купівлі українських товарів або оплати важливих послуг.

Міністр зазначив, що подібна система вже показала свою ефективність. За статистикою за лютий, близько 75% коштів, отриманих у межах програми Національний кешбек, громадяни витратили на оплату комунальних послуг.

"Кешбек дуже цільово використовується людьми, яким ці кошти справді потрібні", — підкреслив Соболев.

Загальний обсяг нової програми уряд оцінює приблизно у 3 мільярди гривень. Фінансування здійснюватиметься шляхом перерозподілу коштів у межах бюджету Міністерства економіки.

Кошти з картки "Національний кешбек" можна витрачати на комунальні та поштові послуги, благодійність або підтримку ЗСУ, придбання продуктів харчування, ліків і медичних виробів, а також книг та іншої друкованої продукції українського виробництва.

Частина категорій уже доступна для використання. Зокрема, гроші можна витрачати на медикаменти, медичні вироби та книги. Водночас перелік продуктових магазинів, де діятиме програма, ще формується і поступово розширюватиметься.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський анонсував нові програми фінансової підтримки українців на тлі економічного тиску та нестабільності на паливному ринку. Йдеться про одноразову доплату для мільйонів громадян і компенсації витрат на пальне.



