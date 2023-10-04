Кима заподозрили в "тендерировании" миллиарда гривен

Николаевская ОГА прямо сейчас "тендерит" 1,05 млрд грн на реконструкцию водопровода с завышением цен стройматериалов вдвое или даже втрое. К таким заключениям, как сообщают "Комментарии", пришли авторы-расследователи издания "Наши деньги".

Команда Виталия Кима "тендерит" миллиард гривен

По их данным, в смете водопроводную трубу учли ПЭ-100 SDR 17 1000 мм по 42 732 грн/м. В то время как на сайте "All Electro" ее продают 29 518 грн/м. По данным "Наших денег", на тендерах Госвосстановления по строительству магистральных водопроводов из-за уничтожения россиянами Каховской ГЭС полиэтиленовая труба 1000 мм стоила 29 500 грн/м.

Кроме того, в смете Николаевского водопровода песок учли по 1656 грн/куб. м. В то время как "Николаевводоканал" в этот период закупал песок по 572 грн/куб. м. То есть, по крайней мере, в 2,5 раза дешевле.

"Итак, в результате имеем такую ситуацию, — пишут расследователи. — Департамент капстроительства Николаевской ОГА заказал изготовление проектно-сметной документации, из которой следовала очень завышенная ожидаемая стоимость реконструкции водопровода. При этом сам же заказчик установил ограничители против того, чтобы какие-то конкуренты могли на аукционе снизить цену контрактов до рыночных цен. Как следствие, только в подрядах одной фирмы "Николаевгорстрой" на общую сумму 355 млн грн маржа только на трубах и песке, по нашим подсчетам, составляет 97 млн грн, то есть четверть от цены. А у "Одессаспецэнерго" только по трубам 67 млн грн маржи из общей стоимости подрядов 242 млн грн".

В общей сложности, Николаевская ОГА "выкатила на торги" 1,05 млрд грн.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким назначен на свой нынешний пост 25 ноября 2020 года. До своего назначения главой ОГА с 1998 года занимается предпринимательской деятельностью. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имел отношение к строительному бизнесу.

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