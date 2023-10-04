logo

BTC/USD

27539.47

ETH/USD

1640.09

LTC/USD

64.07

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Кима заподозрили в "тендерировании" миллиарда гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Кима заподозрили в "тендерировании" миллиарда гривен

Завышенные цены на строительные материалы и сомнительные условия тендеров обнаружили расследователи в деятельности Николаевской ОГА

сегодня, 18:19
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Николаевская ОГА прямо сейчас "тендерит" 1,05 млрд грн на реконструкцию водопровода с завышением цен стройматериалов вдвое или даже втрое. К таким заключениям, как сообщают "Комментарии", пришли авторы-расследователи издания "Наши деньги".

Кима заподозрили в "тендерировании" миллиарда гривен

Команда Виталия Кима "тендерит" миллиард гривен

По их данным, в смете водопроводную трубу учли ПЭ-100 SDR 17 1000 мм по 42 732 грн/м. В то время как на сайте "All Electro" ее продают 29 518 грн/м. По данным "Наших денег", на тендерах Госвосстановления по строительству магистральных водопроводов из-за уничтожения россиянами Каховской ГЭС полиэтиленовая труба 1000 мм стоила 29 500 грн/м.


Кроме того, в смете Николаевского водопровода песок учли по 1656 грн/куб. м. В то время как "Николаевводоканал" в этот период закупал песок по 572 грн/куб. м. То есть, по крайней мере, в 2,5 раза дешевле.

"Итак, в результате имеем такую ситуацию, — пишут расследователи. — Департамент капстроительства Николаевской ОГА заказал изготовление проектно-сметной документации, из которой следовала очень завышенная ожидаемая стоимость реконструкции водопровода. При этом сам же заказчик установил ограничители против того, чтобы какие-то конкуренты могли на аукционе снизить цену контрактов до рыночных цен. Как следствие, только в подрядах одной фирмы "Николаевгорстрой" на общую сумму 355 млн грн маржа только на трубах и песке, по нашим подсчетам, составляет 97 млн грн, то есть четверть от цены. А у "Одессаспецэнерго" только по трубам 67 млн грн маржи из общей стоимости подрядов 242 млн грн".

В общей сложности, Николаевская ОГА "выкатила на торги" 1,05 млрд грн.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким назначен на свой нынешний пост 25 ноября 2020 года. До своего назначения главой ОГА с 1998 года занимается предпринимательской деятельностью. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имел отношение к строительному бизнесу.

Между тем, после своей отставки Маккарти вдруг вспомнил о Путине.

В России приняли решение по сыну Кадырова.

В Севастополе раздаются сильные взрывы и выстрелы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 18:07

Очікувано. Чим більше публічності і реклами себе у ЗМІ, тим більша корумпованість і шкода для країни. Створили православну країну не здатну до самостійного життя і користі тільки для корумпованої купки тіл. Зе Бендер, це щось набагато гірше ніж до нього. Це тільки, якщо порівнювати по корупції. Чи буде після нього взагалі хтось? Чи перевершить він Зе, чи є ще більша можливість? Якщо буде не представник від Авраама, то навряд. Тільки представники постійно вдосконалюються в цьому ремеслі концентрованого Зла.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!