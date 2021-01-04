Когда биткоин начнет падать - прогноз экономиста

Главный экономист Rosenberg Research — ресурса для инвесторов, экономических исследований и стратегий финансового рынка, Дэвид Розенберг назвал биткоины "большими пузырьками", которые пока только созревают и не намерены лопнуть. Эксперт рассказал CNBC, чего ждать от виртуальной валюты.

Курс биткоина - эксперт рассказал что ожидать от валюты. Фото: hsto.org

По его словам, в ближайшее время биткоин не будет дешеветь. Основная причина стабильности криптовалюты в низких процентных ставках. До тех пор, пока биткоины будут оставаться на уровне, близком к нулю, резкого спада на рынке не произойдет.

Напомним, что биткоин рекордно подорожал 27-го декабря. Стоимость валюты выросла до 28 051,1 тыс. долларов за монету. Отметим, рыночная капитализация биткоина ранее составляла 507,6062 долл. или 69,69 процента от объема рыночной капитализации всех криптовалюта

Дэвид Розенберг называет такой рост чрезвычайно ненормальным. Эксперт также заявил, что пока не намерен инвестировать в биткоины.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что американское группировки хакеров начинает воровать в пользу благотворительности. На просторах даркнета участники группировки начали оставлять сообщения, что они хотят сделать этот мир лучше. Хакеры, чтобы доказать серьезность своих намерений, добавили скриншоты переводов по 10 000 американских долларов в биткоинах благотворительным организациям. При этом свои атаки киберпреступники осуществляют на компании-гиганты, которые взламывают, а потом требуют значительные выкупы.

Ранее мы сообщали, что Армия спасения начнет принимать пожертвования в биткоинах.

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