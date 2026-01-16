Когда и на сколько: эксперт прогнозирует подорожание топлива в Украине

В Украине в ближайшие две недели возможно подорожание бензина и дизельного горючего примерно на 2 гривны за литр.

В Украине возможно подорожание горючего. Фото: из открытых источников

Однако дефицит на рынке не прогнозируется. Об этом в Facebook написал руководитель консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, если нынешние тенденции сохранятся, повышение цен практически неизбежно, хотя ситуация не является критической. Главным позитивом эксперт называет стабильное наличие горючего на АЗС по всей стране.

"В декабре бело импортировано более 800 тыс. т дизтоплива – рекорд за всю 30-летнюю историю наблюдений. Это при потреблении 550-600 тыс. т. Также стабильно длятся текущие поставки. По дизелю есть разве что вопрос с морозостойкостью. Все же отдельные марки морозец "прихватывает". Но, как свидетельствует практика, так всегда бывает в первые дни морозов, а в дальнейшем операторы адаптируются, в том числе по части добавления присадок для повышения морозостойкости", — отметил эксперт.

Специалист объясняет, что рост стоимости не связан со всплеском потребления, а есть следствием двух основных факторов: подорожание нефти на мировых рынках и ослабление гривны.

За первые недели года цена нефти выросла примерно на 10% — с около 60 до 66 долларов за баррель, что уже повысило стоимость дизтоплива на оптовом рынке примерно на 2,5 грн за литр. Дополнительно оказал влияние валютный фактор: доллар подорожал почти на гривну, а это для импортного горючего означает около плюс 80 копеек на литре.

В сумме эти факторы уже сформировали увеличение закупочной цены более чем на 3 гривны за литр, поэтому часть этого роста будет постепенно перекладываться на розничные цены.

В то же время, Куюн отмечает, что спрос в январе действительно вырос, особенно в Киеве и области, где продажи в сетях АЗС подскочили на 25–40%. Однако это не создает угрозы для поставок.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Юлия Свириденко прокомментировала последствия массированных российских ударов по основному мосту, соединяющему Одессу и Измаил. Она также высказалась о вероятности подорожания горючего. По словам главы правительства, будет обеспечено максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона.

При этом Свириденко заверила, что ценовых колебаний, включая рост стоимости горючего, не будет.