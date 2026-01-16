Коли і на скільки: експерт прогнозує подорожчання пального в Україні

В Україні в найближчі два тижні можливе подорожчання бензину й дизельного пального приблизно на 2 гривні за літр.

В Україні можливе подорожчання пального. Фото: з відкритих джерел

Однак дефіциту на ринку не прогнозується. Про це у Facebook написав керівник консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, якщо нинішні тенденції збережуться, підвищення цін практично неминуче, хоча ситуація не є критичною. Головним позитивом експерт називає стабільну наявність пального на АЗС по всій країні.

"У грудні біло імпортовано понад 800 тис. т дизпального – рекорд за всю 30-річну історію спостережень. Це при споживанні 550-600 тис. т. Також стабільно тривають поточні постачання. По дизелю є хіба що питання з морозостійкістю. Все ж окремі марки морозець "прихватує". Але, як свідчить практика, так завжди буває у перші дні морозів, а надалі оператори адаптуються, в тому числі й по частині додавання присадок для підвищення морозостійкості", — зазначив експерт.

Фахівець пояснює, що зростання вартості не пов’язане зі сплеском споживання, а є наслідком двох основних чинників: подорожчання нафти на світових ринках та ослаблення гривні.

За перші тижні року ціна нафти зросла приблизно на 10% — із близько 60 до 66 доларів за барель, що вже підвищило вартість дизпального на гуртовому ринку приблизно на 2,5 грн за літр. Додатково вплинув валютний фактор: долар подорожчав майже на гривню, а це для імпортного пального означає близько плюс 80 копійок на літрі.

У сумі ці фактори вже сформували збільшення закупівельної ціни більш ніж на 3 гривні за літр, тож частина цього зростання поступово перекладатиметься на роздрібні ціни.

Водночас Куюн зазначає, що попит у січні дійсно зріс, особливо в Києві та області, де продажі в мережах АЗС підскочили на 25–40%. Проте це не створює загроз для постачання.

Як повідомляв портал "Коментарі", прем’єр-міністр Юлія Свириденко прокоментувала наслідки масованих російських ударів по основного мосту, що з’єднує Одесу та Ізмаїл. Вона також висловилась про ймовірність подорожчання пального. За словами глави уряду, буде забезпечено максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону.

При цьому Свириденко запевнила, що цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде.