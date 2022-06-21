Когда исчезнет дефицит горючего в Украине, - министр

Министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что Украина налаживает поставки бензина, нефтепродуктов и дизтоплива из Европы, а потому через несколько месяцев должен исчезнуть дефицит горючего не АЗС для украинских потребителей. Об этом он рассказал журналистам Financial Times.

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В настоящее время горючее импортируется из-за границы автотранспортом и железной дорогой, поскольку порты в Черном море заблокированы из-за угрозы россии. Ранее была возможность импорта горючего из Азербайджана и Румынии, завозили нефтепродукты из Беларуси. Враг обстрелял нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, поэтому производить горючее пока нет мощностей.



В настоящее время Украина импортирует бензин и дизтопливо из Бельгии и Нидерландов, подчеркнул Кубраков. Если до февраля была потребность в горючем в объеме 600 тысяч тонн, то сейчас сократилась доля потребителей – украинцев покупают всего 400 тысяч тонн. Есть контракты с польскими импортерами дизтоплива и бензина на поставку 200 тысяч тонн топлива в месяц.

Объемы импорта выросли в 5 раз по сравнению с апрелем и почти удовлетворяют объемы потребления. Поэтому объемы поставок будут наращиваться, будут формировать запас бензина и дизтоплива и осенью дефицита украинцы уже не будут испытывать, заявил министр. Власти работают над увеличением поставок от других импортеров и повышением пропускной способности пунктов пропуска на границах. Ранее уже была принята определенная упрощенная процедура для водителей грузовиков, которые везут из-за границы топливо в Украину при пересечении польской границы.

Как писал портал "Комментарии", что президент предложил членам Инициативы Трех морей.



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