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Когда закончится война: ожидания украинского бизнеса

Почти половина украинских компаний ожидают, что война закончится в 2025 году

сегодня, 19:56
Автор:
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Марьян Ощановский
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Около 40% украинских предприятий, являющихся членами Американской торговой палаты в Украине, убеждены, что в 2025 году война с Россией закончится. Таковы результаты опроса, проведенного Американской торговой палатой, передает портал "Комментарии".

Когда закончится война: ожидания украинского бизнеса

Украинский бизнес озвучил свои прогнозы относительно окончания войны. Фото из открытых источников

По мнению 40% представителей украинских компаний, принявших участие в опросе, боевые действия могут закончиться в 2025 году. Еще 24% респондентов ответили, что, по их мнению, война закончится в 2024 году, а 17% — что через 5 лет.


Остальные 19% опрошенных выбрали один из вариантов: "затрудняюсь ответить", "зависит от поддержки союзников и действий Украины", "в 2026 или 2027 году", "более чем через пять лет", "через 10 лет".

В то же время, социологическое исследование показало, что в 2023 году 74% украинских компаний, несмотря на боевые действия, смогли достичь запланированных финансовых результатов в 2023 году, 27% компаний превзошли свои планы, а 24% предприятий не смогли достичь запланированных финансовых результатов.

Отмечается, что опрос был проведен в первой половине декабря 2023 года. В исследовании приняли участие 108 руководителей и топ-менеджеров компаний. В частности, 76% участников опроса – руководители компаний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что в следующем году удастся убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он не блокировал выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро в течение четырех следующих лет. Президент Франции пояснил, что своим решением не помогать Украине венгерский премьер фактически заблокировал выделение средств для своей собственной и соседних стран, а также для миграционного пограничного контроля.



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Источник: https://chamber.ua/wp-content/uploads/2023/12/survey_wartime_UA.pdf
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