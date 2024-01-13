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Когда Зеленский выступит в Давосе: стала известна дата

Украинский президент станет одним из спикеров экономического форума

сегодня, 19:07
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Украины Владимир Зеленский 16 января выступит с обращением в Давосе (Швейцария), где пройдет Всемирный экономический форум. Информацию о дате выступления украинского президента опубликовали на сайте форума, передает портал "Комментарии".

Когда Зеленский выступит в Давосе: стала известна дата

Зеленский выступит в Давосе. Фото из открытых источников

Сообщается, что Всемирный экономический форум в Давосе будет проходить с 15 по 19 января.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на дневные часы 16 января. Специальное обращение Зеленского будут транслировать в рамках панели "Достижения безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

В этой панели вместе с президентом Украины также примут участие основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб и президент форума Берге Бренде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "пятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Там ведь хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги по замороженным российским активам могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за причиненный ущерб.



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Источник: https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2024/sessions/special-address-by-volodymyr-zelenskyy-president-of-ukraine-dbc17a3984/
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