Количество владельцев криптовалют может подскочить до 1 млрд человек – глава Coinbase

Число людей, которые используют криптовалюты, в течение 10 лет увеличится с около 200 миллионов до 1 миллиарда человек.

Глава Coinbase считает, что в будущем значительная часть ВВП будет связана с криптоэкономикой. Фото: Unsplash

Об этом заявил глава крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг, передает BNN Bloomberg.

"Предполагаю, что через 10 – 20 лет мы увидим значительную часть ВВП (валовый внутренний продукт – Комментарии), происходящую в криптоэкономике", – отметил Армстронг во время Глобальной конференции Института Милкена.

Он также заметил, что сейчас "в Вашингтоне все труднее встретить истинного криптоскептика". Он считает, что на сегодняшний день около половины политиков выступают в поддержку цифровых активов.

В свою очередь, глава компании ARK Investment Management Кэти Вуд, принимавшая участие в мероприятии, согласилась с СЕО Coinbase.

По ее словам, уже сегодня наблюдается бурное развитие сектора DeFi (независимая финансовая экосистема, открытая для всех пользователей – "Комментарии"), который привлекает все больше специалистов.

"В случае DeFi и интернета следующего поколения мы видим, как многие финансовые компании теряют таланты в криптоиндустрии. Так что они должны воспринимать это всерьез, иначе будут опустошены", – подчеркнула Вуд.

Вуд пояснила, что продвижению криптовалют в США препятствует регуляторная неопределенность. Она считает, что внедрение нормативно-правовой базы для индустрии происходит гораздо медленнее, чем в случае с интернетом.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков во время "Дия.Саммит" заявил, что криптоиндустрия в Украине за прошлый выросла в пять раз.

В частности, как подчеркнул Борняков, только 3 миллиарда долларов вложили венчурные инвесторы в блокчейн.

В свою очередь, аналитик компании Esperio Александр Болтян выразил уверенность, что будущее за электронной гривной, которую может выпускать Национальный банк Украины.

Эксперт считает, что применение национальной электронной валюты будет способствовать прозрачности трансакций и будет помогать в борьбе с коррупцией.









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