Криптовалюта VS e-гривна: каковы перспективы их применения в Украине

В Украине легализованы виртуальные активы. С началом широкомасштабного вторжения россии на территорию Украины многие благотворительные фонды открыли счета для криптовалюты, собирая средства на амуницию для ВСУ, гуманитарные нужды украинцев. В будущем есть перспективы развития электронной платежной системы, где будут использоваться электронные деньги. Ими могут стать криптовалюта или электронные гривны. Ранее глава департамента стратегии и развития Нацбанка Арсен Макарчук заявлял, что местная цифровая украинская валюта (CBDC) будет введена в эксплуатацию в конце 2022 года. Какие перспективы на финансовом рынке рассказали эксперты.

Фото иллюстративное / Pixabay

Соучредитель Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения", кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко считает, что электронным платежам будет отдаваться преимущество, если экономика государства начнет модернизироваться. Впрочем, криптовалюту деньгами назвать сложно, добавляет он.



"Что касается эффективности (электронной гривны или криптовалюты в украинской финансовой системе в будущем — ред.), то все будет зависеть от того, какой будет тип экономики после нашей Победы. Если пытаться ничего не менять, а такой риск, исходя из анализа продуцируемых законопроектов ВРУ, сверхвысокий, то наиболее эффективными будут платежи в наличной форме. Если экономика будет модернизироваться — то электронные платежи. А об использовании криптовалюты как именно средства платежа пока не стоит говорить, потому что криптовалюта — это актив, а не деньги. Соответственно обмен активами это своего рода бартер. А бартер никогда не был эффективнее денег", — отмечает Юрий Гаврилечко .

Аналитик компании Esperio Александр Болтян уверен, что будущее за электронной гривной, которую может выпускать Нацбанк. Применение национальной электронной валюты будет способствовать прозрачности трансакций и будет помогать в борьбе с коррупцией.

"Электронная гривна, это следующий шаг для страны в развитии электронных платежей. Это шаг в соответствии с требованиями времени. Благодаря электронным деньгам, защищенным Национальными Банками, в отличие от ничем не защищенных криптовалют, скорость переводов не пострадает. Но все платежи будут регулируемыми, отслеживаемыми и прозрачными. Благодаря наличию электронных денег будет проще бороться с уровнем коррупции во всем мире, не только в Украине", — отмечает эксперт.

Однако есть проблема несвоевременности разработки электронной гривны, хотя она более перспективна с учетом возможности отслеживания платежей и государственной защиты вкладов. А вот скорость переводов такая же как для криптовалюты.



"Если выбирать между криптовалютой и электронной валютой, то для Украины более перспективна электронная валюта, поскольку это обеспечит прозрачность передвижения денежных средств как внутри страны, так и за ее пределами. Каждый платеж будет четко назначен и пойти в других целях не сможет. Просто говоря – воровать деньги не смогут. Для простых граждан электронная гривна не имеет отличий от денег на банковской карточке. Различия только в эмиссии со стороны НБУ и учета", — добавляет он.

К преимуществам расчетов криптовалютой эксперт относит: скорость переводов между кошельками, небольшая комиссия. К минусам — непрозрачность трансакций, отсутствие регулирования крипторинка, отсутствие налогообложения прибыли на криптовалютной торговле, прибыли, получаемой человеком в крипте, ведь бюджет недополучает средства.

"Для Украины и украинцев преимущество в том, что инфраструктура уже создана. Криптовалюту можно перевести в разные страны и даже делать за криптовалюту какие-то покупки. Для государства и для бизнеса, и для людей – минусом является отсутствие регулирования крипторинка. Бизнес, когда производит оплату за товары и услуги в криптовалюте, не может отчитываться по платежам. Люди, которые получают оплату в криптовалюте, также впоследствии не смогут отчитаться по притоку средств и, если, например, государство попросит отчитываться о средствах, за которые куплены машины, дома и другие блага цивилизации, у человека могут возникнуть проблемы", — подчеркнул Александр Болтян.

По его мнению, в Украине все же криптовалюта будет в приоритете, ведь уже есть инфраструктура.

Как сообщал портал, Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!