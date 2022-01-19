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Количество жалоб к бизнес-омбудсмену в 2021 году увеличилось: кто обращается чаще

В прошлом году жалобы написали более 2 тысяч граждан

сегодня, 15:40
Автор:

Лариса Оксенчук
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В 2021 году к бизнес-омбудсмену поступило 2182 жалобы от граждан Украины. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

Количество жалоб к бизнес-омбудсмену в 2021 году увеличилось: кто обращается чаще

Ващук Роман - бизнес-омбудсмен - фото из открытых источников

"В прошлом году  бизнес-омбудсмену поступило 2182 жалобы, тогда как в 2020-м их было 1737. Это увеличение на 26%", — отметил он.

Наибольшее количество жалоб в прошлом году поступило по налоговым вопросам — 62% от общего количества. Гораздо меньше украинцы жаловались на действия правоохранительных органов – 14%, государственных регуляторов – 6%, местного самоуправления – 4%, таможни – 3%.

"Увеличение жалоб на 445 возможно частично отражает то, насколько игроки рынка знают нас и готовы обращаться к нам", — отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук.

Интересно распределение и самих жалобщиков. Почти четверть, а именно 23% из них – это предприятия оптовой торговли. Еще 17% жалоб поступило от предприятий – представителей сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, 11% – производственные компании, а также по 9% – ФЛП и предприятия в сфере строительства и недвижимости.

Также Роман Ващук прогнозирует увеличение жалоб от физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в результате внедрения с 1 января требования использовать регистраторы расчетных операций (РРО) и поддерживает идею переходного периода для налаживания механизмов работы.

"Я предполагаю, что рост жалоб от ФЛП может произойти. Здесь также и государству следует подумать о переходном периоде. Насколько я слышал, его планируют предусмотреть", — сказал он.

В то же время Роман Ващук отметил, что идея фискализации вполне обоснована, поскольку на рынке нередко встречаются примеры продажи нелегально или полулегально ввезенного в Украину товара.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук добавил, что 74% жалобщиков – это малые предприятия, тогда как на крупный бизнес в прошлом году приходилось соответственно 26% жалоб.

Ранее портал "Комментарии" писал, что народные избранники могут до 1 февраля отложить штрафы для физических лиц-предпринимателей, которые так и не приобрели кассовые аппараты, как того требует законодательство. Соответствующие изменения в законодательство предлагает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/792218.html
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