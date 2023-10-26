Коломойский "лишился" своего главного медиаактива

Находящийся под стражей украинский бизнесмен Игорь Коломойский передал свои корпоративные права в медиахолдинге "1+1 media" в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании Ярослава Пахольчука. Об этом, как сообщают "Комментарии", говорится в заявлении, обнародованном на сайте медиахолдинга.

Игорь Коломойский

"Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", — говорится в заявлении Коломойского .

Это решение принято сроком на пять лет в связи с "необходимостью защиты и соблюдения принципов свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий". Как поясняет в своем заявлении "1+1 media", управляющий будет иметь возможность принимать от своего имени решение по управлению корпоративными правами, за исключением отчуждения или обременения корпоративных прав, принадлежащих Игорю Коломойскому, и получения дивидендов. При этом также следует понимать, что передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного владельца бенефициарного группы "1+1 media". Контроль над компанией остается за Игорем Коломойским.

Напомним, что Коломойского подозревают в мошенничестве, отмывании денег, незаконных действиях с документами, завладении чужим имуществом и легализации средств, полученных преступным путем. Группа 1+1 media – один из самых крупных медиахолдингов Восточной Европы. Он объединяет среди прочего телеканалы 1+1, 22, ТЕТ, новостные сайты ТСН.ua и Главред, информационное агентство "УНИАН".

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