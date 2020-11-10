Компания «Пошторг» заявила, что ее безосновательно критикуют СМИ и блогеры

Компания "Пошторг" заявляет, что столкнулась с волной критики со стороны СМИ и блогеров. При этом, в компании отмечают, что все обвинения в их адрес безосновательны.



Речь идет о маркетинговых акциях, которые проводит "Пошторг". В компании рассказывают, что в течение 12 лет своего существования продают товары через каталоги и для привлечения клиентов время от времени проводят акции.

"Мы проводим маркетинговые акции как лояльность к нашим покупателям. Всегда честно и официально работали и возмущены такими наговорами на компанию. Наши клиенты действительно выигрывают деньги. Все результаты акций мы открыто публикуем на сайте", – отметил представитель "Пошторг".

В компании признают, что в Украине сейчас много аферистов. В этом контексте эксперты "Пошторг" назвали основные признаки компаний-аферистов:

- Первое, что должно вас насторожить – это отсутствие официальных правил акции на сайте компании. В них должна содержаться информация о том, кто проводит мероприятие, каковы условия маркетинговой акции.

- Второе – на сайте компании не указан телефон горячей линии, нет чата с оператором, нет формы обратной связи. Помните: чем больше способов связаться с компанией, тем лучше для вас.

- И третье – не сообщайте свои персональные данные. В большинстве случаев платежным системам и интернет-магазинам не нужны ваши ИНН и дата рождения. Личная информация в комплексе с реквизитами вашей карты (номер, срок действия, CVV-код) – настоящая находка для мошенников. Помните: надежные компании на своих сайтах используют защищенное соединение для оплаты услуг или покупки товаров. Адрес безопасного ресурса начинается с https://

Кроме того, независимая компания "Призова Варта", которая занимается выведением на чистую воду мошеннических акций, провела проверку "Пошторга". После проверки представители "Призовой Варты" отметили, что лично присутствовали во время вручения приза и пообщались с победительницей и не увидели никаких незаконных действий. Результаты проверки "Пошторга" опубликованы на официальном сайте "Призовой Варты".





Также "Пошторг" на официальном сайте компании опубликовал перечень всех победителей акции.

Ранее "Комментарии" писали, что "Пошторг" на конкретном примере объяснила, как работает система оплаты выигрышей.

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