Кабинет министров Украины принял решение перенести начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсаций в размере 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Данное решение было принято на правительственном заседании 22 февраля. Информацию об этом обнародовало издание "РБК-Украина".

Компенсации пенсионерам старше 75 лет отложили: названа дата - фото из открытых источников

Сообщается, что также Кабмином было принято отменить норму, которой предусматривалось увеличение ежемесячной компенсационной выплаты на соответствующий коэффициент начиная с 1 марта 2022 года.

По данным источника, постановлением также устанавливается порядок индексации пенсионных выплат с 1 марта 2021 года. Ежегодный перерасчет производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. Если размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Напомним, что в Украине с первого апреля повысится пенсионный возраст для некоторых граждан. Данные изменения связаны с законом о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Соответствующий документ был принят еще в 2011 году. Повышение пенсионного возраста проходило постепенно. В апреле будет последний этап. Кроме того, постепенно повышается и страховой стаж, который необходимо иметь для получения пенсии. Это связано с реформой 2017 года. Требования к стажу повышаются ежегодно до 2028, пока он не достигнет 35 лет.

Также "Комментарии" сообщали, что украинцы, работающие в других странах, могут получать пенсию на родине. При этом учитывается стаж и сумма зарплаты, которую работники получали за рубежом. Условия, которые нужно соблюдать, чтобы получить пенсию, читайте в нашем материале.

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