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Кому в 2022 году предлагают самые высокие зарплаты

Стало известно, в каких профессиональных областях в 2022 году будут самые высокие ежемесячные компенсации

сегодня, 13:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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В 2022 году каждый будет стремиться к финансовому успеху, но, к сожалению, специалисты не всех профессий могут рассчитывать на высокий доход. Портал grc.ua спрогнозировал, работники каких сфер будут самыми востребованными.

Кому в 2022 году предлагают самые высокие зарплаты

Кому в 2022 году предлагают самые высокие зарплаты (фото из открытых источников)

Итак, высокие заработные платы предлагают работникам в сфере IT и телеком, особенно тем, у кого уровень senior. Компании готовы платить от 139 000 гривен разработчикам и программистам наивысшей квалификации. А вот доход начинающих и специалистов уровня middle не слишком высок. Почти половина размещенных сегодня вакансий (48%) имеет зарплату от 31 700 грн.

Также на высокий ежемесячный заработок могут рассчитывать директора и руководители высшего звена. В среднем за прошлый год в этой категории была зарплата 43 607 грн.

Например, сейчас открыта вакансия Директор производства / Директор производственного предприятия с ежемесячной зарплатой от 14 000 долларов. Доступное предложение для Технического директора, ему предлагают зарплату от 150 000 грн. Ищут также Управляющего директора, ежемесячная зарплата в вакансии указана в размере 4 000 – 8 000 долларов.

Высокие зарплаты в нового году, согласна прогнозам экспертов, сохраняться в области строительства, консалтинге и у государственных служащих.

Напомним, что пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во все сферы жизни. Исследования за последние девять месяцев определили, где опаснее всего работать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что министр здравоохранения сообщил о приказе, в котором расширяется список профессий обязательных для вакцинаций.


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Источник: https://socportal.info/ru/news/gde-rabotat-chtoby-zarabatyvat-bolshe-vsego-v-2022-godu/
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