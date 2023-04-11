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Конфликт КГГА с британским инвестором вредит внешней политике Украины в условиях войны – эксперт

Мнение руководителя Центра политической разведки

сегодня, 17:35
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Автор:

Константин Куликов

Конфликт между КГГА и инвестором из Великобритании Тамазом Сомхишвили изрядно вредит отношениям Украины с одним из ее преданных союзников, Великобританией. В этом уверен политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак. Об этом, как сообщают "Комментарии", он написал в Facebook.

Конфликт КГГА с британским инвестором вредит внешней политике Украины в условиях войны – эксперт

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По его словам, речь идет о неосуществленной реконструкции Харьковской площади в столице. Компания Сомхишвили "Киев Терминал" выиграла конкурс на реконструкцию еще в 2007 году. По проекту на площади должны были построить офисно-гостиничный центр, паркинг на 500 автомобилей и автовокзал.


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"Инвестор добропорядочно уплатил в бюджет в соответствии с соглашением с городом 13,5 млн. долларов США и еще 10 млн. потратил на проектные и подготовительные работы, а также аренду земли", — приводит подробности эксперт.

Все данные цифры, по его словам, были подтверждены независимым оценщиком – международной компанией Baker Tilly.

Однако до реализации проекта реконструкции так и не дошло.

"Землю, кстати, еще во время Януковича отобрали, а уже потом КГГА во главе с нынешним мэром столицы и вовсе отозвала выделение земли и в одностороннем порядке прекратила ее аренду, отказалась от обязанностей компенсировать отжатые инвестиции", — пишет политтехнолог.

Пока дело находится в украинских судах, и за ним внимательно следит британское посольство. Но, по словам эксперта, рассмотрение этого конфликта может дойти также до международного арбитража.

"А это уже трещина в британско-украинских отношениях", — считает Постернак, поскольку между Украиной и Великобританией действует соглашение о взаимной защите инвестиций с прямым обязательством соблюдать права инвестора в таких случаях.

"Если сейчас военная помощь ответственно контролируется со стороны государственных и международных механизмов, то любые бандитские кейсы, особенно когда к ним причастны местные чиновники, могут стать роковыми", — добавляет эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что уже после начала полномасштабной российской агрессии компания "Киев Терминал" предложила киевским властям мировое соглашение. Согласно ему, инвестор отказывался от денежных требований, если после завершения военного положения город предоставит компании земельный участок для строительства за свой счет объекта, важного для поврежденной войной столичной инфраструктуры. Городские власти на предложение инвестора не согласились.

Следующее заседание суда ожидается 25 апреля.



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