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Конвенция о процедуре совместного транзита: какие возможности получит украинский бизнес

Для представителей украинского бизнеса будет упрощен общий транзит

сегодня, 13:26
Автор:

Карина Ожерельева
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В Украине закончила свою работу предварительная оценочная миссия Генерального директората по вопросам налогообложения и таможенного союза Европейской комиссии и других стран-участниц Конвенции о процедуре совместного транзита по присоединению Украины к Конвенции и NCTS. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Конвенция о процедуре совместного транзита: какие возможности получит украинский бизнес

Национальный банк Украины - Reuters

В результате визита в Украину оценочная миссия должна предоставить рекомендации, которые станут основой для подготовки к основной миссии, по итогам которой и будет решено, попадет ли Украина в Конвенцию.

Участники миссии, в частности, члены Минфина, Гостаможслужбы и Национального банка Украины, в конце своей работы провели встречи с представителями бизнес-сферы и финансовых учреждений. Во время встречи была возможность получить ответы на интересующие вопросы и разъяснения по поводу того, какие украинский бизнес получит возможности после присоединения государства к Конвенции, а также уже существующие преимущества в рамках национального применения совместного транзита и NCTS.

В ходе встречи было отмечено, что украинский бизнес после присоединения Украины к Конвенции будет иметь возможность работать по принципу "одно транспортное средство – одна декларация – одна финансовая гарантия" от государства отправления в государство назначения. Кроме того, представители бизнес-сферы смогут пользоваться преимуществами и упрощениями общего транзита на международном уровне.

Как сообщали ранее "Комментарии", Ростислав Шурма займется в ОП снижением налогового давления на бизнес. Основная задача назначенного на должность заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы — стать ключевым советником президента по развитию промышленности, привлечению иностранных инвестиций, поддержке инновационной составляющей экономики.


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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_podalshe_zaprovadzhennia_ncts_potrebuie_aktivnosti_biznesu-3209?fbclid=IwAR3cszCFeqOmCdSDAEzD2u1OoUrzhJLgnEkNpnHEwu3dcK2U2GeQR8D4-0M
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