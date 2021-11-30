Конвенция о процедуре совместного транзита: какие возможности получит украинский бизнес

В Украине закончила свою работу предварительная оценочная миссия Генерального директората по вопросам налогообложения и таможенного союза Европейской комиссии и других стран-участниц Конвенции о процедуре совместного транзита по присоединению Украины к Конвенции и NCTS. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Национальный банк Украины - Reuters

В результате визита в Украину оценочная миссия должна предоставить рекомендации, которые станут основой для подготовки к основной миссии, по итогам которой и будет решено, попадет ли Украина в Конвенцию.

Участники миссии, в частности, члены Минфина, Гостаможслужбы и Национального банка Украины, в конце своей работы провели встречи с представителями бизнес-сферы и финансовых учреждений. Во время встречи была возможность получить ответы на интересующие вопросы и разъяснения по поводу того, какие украинский бизнес получит возможности после присоединения государства к Конвенции, а также уже существующие преимущества в рамках национального применения совместного транзита и NCTS.

В ходе встречи было отмечено, что украинский бизнес после присоединения Украины к Конвенции будет иметь возможность работать по принципу "одно транспортное средство – одна декларация – одна финансовая гарантия" от государства отправления в государство назначения. Кроме того, представители бизнес-сферы смогут пользоваться преимуществами и упрощениями общего транзита на международном уровне.

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