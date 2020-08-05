Коронавирус в Украине: почему карантин не помогает избежать рекордного роста новых случаев COVID-19

В Украине в последние несколько недель стремительно растет количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, за прошлые сутки диагноз подтвердился у 1271 человека, что стало новым рекордом для нашей страны.



Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили во Львовской области – 156; в Киеве – 150 и в Харьковской области – 146 больных. В целом с начала вспышки в Украине коронавирусом заразились 75 490 человек.

В то же время новые карантинные ограничения жители нашей страны часто воспринимают негативно. Попытки правительства ужесточить карантин в тех или иных городах сталкивается с сопротивлением местной власти. Многие люди все меньше носят маски в общественных местах и соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

"Комментарии" вместе с экспертами разбирались, как найти "золотую середину" между необходимостью соблюдать меры безопасности и важностью полноценной работы для бизнеса.

Коронавирус в Украине: все должно быть разумно



Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук отмечает, что Украина серьезно отстает от других европейских стран по количеству проведенных тестирований. При этом вполне естественно, что увеличивая количество тестов, мы получаем большее количество инфицированных.

"Но вовсе не обязательно, что эти люди кашляют, что у них начинаются проблемы с легкими и так далее, – говорит эксперт. – Болезнь может быть бессимптомной. Так что главная угроза – это перегрузка медучреждений, где лежат инфицированные с острой формой протекания заболевания. То есть, ориентироваться нужно не на вновьвыявленных носителей коронавируса, а на тяжело больных, с количеством которых не справляется медицинская система".

Борис Кушнирук подчеркивает, что практически все компетентные источники утверждают – вирус передается исключительно воздушно-капельным путем. То есть, попадает в организм через дыхательную систему.

"Соответственно, если обеспечивать в местах массово скопления людей (а не везде!) масочный режим и социальное дистанциирование, чтобы у нас не висели друг на друге в очереди в супермаркете, то вероятность распространения вируса значительно снижается, – отмечает эксперт. – Так что должны быть разумные механизмы реагирования на вызовы. И в этом смысле действия центральной власти, как мне кажется, неадекватные".

Тот же мэр Тернополя, напоминает Борис Кушнирук, заявил, что Киев подталкивает местные власти к тому, чтобы те не увеличивали количество тестов – иначе есть риск оказаться в "красной зоне".

"Политика центра изначально неправильна, – уверен эксперт. – Если есть территории, где пик активной фазы распространения заболевания, нужно думать, чем помочь. А не блокировать локдаунами, увеличивая социально-экономическое напряжение. А помочь мог бы Фонд коронавируса, средства из которого используют непонятно на что. Между тем, именно оттуда нужно черпать ресурсы на медицинское обеспечение особенно пострадавших регионов, на увеличение финансирования для помощи тем же пожилым людям, находящимся в зоне риска. Чтобы им, к примеру, доставляли продукты домой. То же, что делается у нас – это безумное убийство экономики. При том, что проблемы с ростом заболеваемости тоже не решаются".

Коронавирус в Украине: командная работа власти

Кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин уверен, что необходимо искать "золотую середину". И в этом смысле идеальным решением было бы привлечение местной власти к совместным с центром решениям по карантинным мероприятиям.

"В данный момент у нас получается удивительная ситуация, – отмечает эксперт. – Решения о том, как должно быть, принимается на центральном уровне. А вот реализация возлагается на местную власть. Очевидно, что раз значительное количество местных органов самоуправления, не согласны с предлагаемыми Киевом мероприятиями, стоило бы собраться вместе и принять коллегиальные решение".

На местах, подчеркивает Александр Шубин, лучше ощущают настроения бизнеса, общества. И странно, что центр просто спускает им перечень "антикоронавирусных мероприятий", не удосужившись поинтересоваться – готовы ли их выполнять.

"Это свидетельствует об определенном кризисе принимаемых решений, – считает эксперт. – Причем подобного рода проблемы есть не только в Украине. Антикарантинные бунты охватывают и вполне благополучные страны Запада. Но есть ведь и те, где мероприятия, связанные с предотвращением распространения вируса, граждане воспринимают относительно спокойно. Почему не перенять их опыт? Уверен, что принятие соответствующих решений совместно центром, местными органами самоуправления, бизнесом, представителями наемных работников помогло бы создать более гибкие схемы карантинных мер. Лишь так можно нащупать ту самую "золотую середину", когда не страдали бы работа транспорта, общепита, сферы услуг и так далее".

Коронавирус в Украине: (не) обязательный карантин

Соответственно с действующим законодательством, карантинные меры, которые рекомендует правительство, обязательного применения не имеют. И само правительство это понимает, подчеркивает политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

"Именно поэтому Кабмин все последствия за введение (не введение) соответствующих карантинных мер перекладывает на местные органы власти, – отмечает он. – Вызывает обеспокоенность и избирательность касательно введения так называемых "красных и желтых зон". Показательна в этом смысле история с Тернополем, где и мэр, и депутаты горсовета высказали свое несогласие с, как они заявили, "неадекватным решением" касательно отнесения города к "красной зоне". То же самое касается транспортного сообщения, в том числе – запрета поездов останавливаться в том же Тернополе".

Резкая реакция местной власти уже привела к фидбэкам (англ. feedback "обратная подача" – в широком смысле означает отзыв, отклик, ответную реакцию на какое-либо действие) со стороны самого Кабмина. В частности, там признали, что поездам надо дать возможность останавливаться, а "зональность" того же Тернополя нужно менять.

"Вполне объяснимо, что действия правительства касательно введения определенных карантинных мер в ряде регионов натыкаются на сопротивление на местах, – считает Валерий Клочок. – Представители местного самоуправления понимают, что введение дополнительных карантинных мер положит на лопатки экономику региона, приведя к новому витку безработицы".

А впереди, напоминает эксперт, местные выборы. И это лишь усугубляет пикировку между центром (оттуда "забрасывают" в адрес местной власти, местных элит, что те эксплуатируют тему карантина лишь ради того, чтобы понравится избирателям) и местным самоуправлениям (обвиняет центр в непонимании местных проблем и избирательном подходе при введении карантинных мер).

"Искать "золотую середину" можно лишь с помощью местной власти, – уверен Валерий Клочок. – Она как никто понимает проблемы села, города, региона. И именно она может принять определенные решения – с оглядкой на эти проблемы и ситуацию с безопасностью".

Напомним, на фоне пандемии коронавируса рабочий день вырос на 48 минут.

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