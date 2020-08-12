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Главная Новости Бизнес экономика Крепкое, сладкое и мягкое: названы товары, которые взлетели в цене на фоне пандемии
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Крепкое, сладкое и мягкое: названы товары, которые взлетели в цене на фоне пандемии

Такие популярные товары, как кофе, какао-бобы и хлопок резко поднялись в цене от 14 до 17% из-за низкой доступности экспорта

12 августа 2020, 16:42
Автор:

Екатерина Белоброва
Крепкое, сладкое и мягкое: названы товары, которые взлетели в цене на фоне пандемии

В августе биржевые эксперты назвали самые дорогие товары,  резко поднявшиеся в цене после пандемии COVID-19. Среди них оказались  кофе, какао, сахар и хлопок. Об этом сообщает популярное издание The Wall Street Journal.

Так, в начале пандемии эти товары значительно просели в цене, однако теперь из-за ограничения поставок на фоне вновь появившегося спроса они могут сильно подорожать

Эксперты отмечают, что за последний месяц фьючерсы на какао на лондонской бирже ICE выросли на 17 процентов% (до 2 488 долл США за тонну), фьючерсы на кофе стали выше на 14%  (около 2,47 долл США за килограмм).

Также подскочила цена на хлопок и сахар - на 10 и 19 %  соответственно.

Специалисты считают, что скачок цен спровоцировало и ослабление доллара.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что золото не перестает расти в цене даже после преодоления исторического барьера.


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