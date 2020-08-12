Крепкое, сладкое и мягкое: названы товары, которые взлетели в цене на фоне пандемии

В августе биржевые эксперты назвали самые дорогие товары, резко поднявшиеся в цене после пандемии COVID-19. Среди них оказались кофе, какао, сахар и хлопок. Об этом сообщает популярное издание The Wall Street Journal.

Так, в начале пандемии эти товары значительно просели в цене, однако теперь из-за ограничения поставок на фоне вновь появившегося спроса они могут сильно подорожать

Эксперты отмечают, что за последний месяц фьючерсы на какао на лондонской бирже ICE выросли на 17 процентов% (до 2 488 долл США за тонну), фьючерсы на кофе стали выше на 14% (около 2,47 долл США за килограмм).

Также подскочила цена на хлопок и сахар - на 10 и 19 % соответственно.

Специалисты считают, что скачок цен спровоцировало и ослабление доллара.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что золото не перестает расти в цене даже после преодоления исторического барьера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!