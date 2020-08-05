Золото не перестает расти в цене: стоимость перешагнула исторический барьер

Цены на золото продолжают бить рекорды, оставаясь выше $2000 за унцию на торгах, которые прошли сегодня, 5-го августа. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Таким образом, драгметалл подорожал более чем на 30% с начала 2020-го года, и аналитики не исключают дальнейшего роста его стоимости. Привлекательность золота как средства сохранения дохода увеличивается на фоне перспектив более длительного, чем ожидалось, восстановления экономики после кризиса, снижения доходности US Treasuries, а также возросшей геополитической напряженности, - пишет Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют рост цены на золото до $2300 за унцию.

"Почва для дальнейшего роста стоимости золота подготовлена, - отмечает аналитик Sprott Inc. Пол Вонг. - Впереди нас ожидает дальнейшее наращивание государствами бюджетных расходов, сохранение высокостимулирующей денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, а также сложное восстановление экономики".

Цена золота на спотовом рынке в среду составила $ 2037,05 за унцию, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Цена поднималась до рекордных $2039,93 за унцию в ходе торгов.

Октябрьские фьючерсы на золото торгуются на уровне $2037,7 за унцию, декабрьские - 2049,4 за унцию.

Стоимость серебра на спотовом рынке выросла на 2,3%, до $ 26,61118 за унцию - максимума с 2013 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что крупнейший в Украине бизнесмен Виктор Пинчук продал своему коллеге банк "Кредит Днепр".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!