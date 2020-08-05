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Виктор Пинчук продал банк другому украинскому олигарху

Теперь у Александра Ярославского 100% акций банка

5 августа 2020, 13:30 comments512
Автор:

Владимир Лавский
Виктор Пинчук продал банк другому украинскому олигарху

Компания BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED, в собственности которой находился банк Кредит Днепр, передала 100% его акций владельцу и президенту группы DCH, бывшему собственнику футбольного клуба "Металлист".Александру Ярославскому. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Таким образом, конечным собственником Кредит Днепра стал именно Ярославский.

Наблюдательный совет банка уже уволил с должности председателя правления Кредит Днепра Елену Малинскую. Со вторника, 4-го августа, эту должность по поручению нового акционера занял Сергей Панов. Данную кандидатуру согласовали с Национальным банком Украины. 

Также в связи со сменой собственника банка прекращаются полномочия действующего состава набсовета Кредит Днепра.

Новые члены наблюдательного совета вступят в свои полномочия сразу после согласования их кандидатур Нацбанком.

Как ранее сообщали "Комментарии", Национальный банк Украины (НБУ) согласовал бизнесмену, владельцу и президенту группы DCH Александру Ярославскому прямое приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр". 



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