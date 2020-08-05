Виктор Пинчук продал банк другому украинскому олигарху

Компания BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED, в собственности которой находился банк Кредит Днепр, передала 100% его акций владельцу и президенту группы DCH, бывшему собственнику футбольного клуба "Металлист".Александру Ярославскому. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Таким образом, конечным собственником Кредит Днепра стал именно Ярославский.



Наблюдательный совет банка уже уволил с должности председателя правления Кредит Днепра Елену Малинскую. Со вторника, 4-го августа, эту должность по поручению нового акционера занял Сергей Панов. Данную кандидатуру согласовали с Национальным банком Украины.



Также в связи со сменой собственника банка прекращаются полномочия действующего состава набсовета Кредит Днепра.



Новые члены наблюдательного совета вступят в свои полномочия сразу после согласования их кандидатур Нацбанком.

Как ранее сообщали "Комментарии", Национальный банк Украины (НБУ) согласовал бизнесмену, владельцу и президенту группы DCH Александру Ярославскому прямое приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!