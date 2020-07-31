В НБУ согласовали покупку Ярославским банка Пинчука

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал бизнесмену, владельцу и президенту группы DCH Александру Ярославскому прямое приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр". Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем 30 июля. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ.



"Заявитель обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения должного финансового состояния", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, на сегодня контролером АО "Банк Кредит Днепр" является Виктор Пинчук, который косвенно владеет 100% уставного капитала банка.

"Это банк для бизнеса: кредитовать, зарабатывать, строить, усиливать. Постараемся с 18-20 места быстро вывести в первую пятерку", – рассказал владелец DCH.

Напомним, в апреле 2020 года Антимонопольный комитет предоставил Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр" после того, как бизнесмен предоставил пакет необходимых документов Национальному банку Украины для согласования сделки.

Ранее "Комментарии" писали, что Национальный банк Украины оценил спад ВВП во втором квартале 2020 года на уровне 11% в годовом измерении.

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