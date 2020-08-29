Кризис из-за коронавируса грозит отбросить бедные страны на 10 лет назад, – прогноз МВФ

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Татьяна Веремеева
Страны с низким уровнем дохода столкнутся с последствиями пандемии
коронавируса, которые могут свести на нет успехи в вопросах борьбы с бедностью,
которых удалось достичь в течение последних 7-10 лет. Об этом заявили в
Международном валютном фонде (МВФ), пишет Bloomberg.
Экономисты Вашингтонского института отмечают, что при отсутствии внешней
финансовой поддержки бедные страны не смогут самостоятельно преодолеть
последствия пандемии, а также рискуют потерять прогресс, которого удалось
достичь за последние годы.
Вирус и мировая рецессия могут втянуть 100 миллионов человек в крайнюю
нищету, заявил на прошлой неделе представитель Всемирного банка Дэвид Малпасс.
МВФ предоставил чрезвычайное финансирование 42 бедным странам с апреля и
готов предоставить дополнительную поддержку, а также помочь разработать
долгосрочные экономические программы для устойчивого восстановления, говорится
в сообщении Фонда.
Помощь международного сообщества имеет ключевое значение для того, чтобы
страны с низким уровнем дохода могли справиться с пандемией и быстро восстановиться,
говорится в заявлении. Приоритеты включают гарантирование основных медицинских
поставок, защиту критически важных цепочек поставок и предотвращение
протекционистских мер.
В МВФ отмечают, что основное внимание должно быть также уделено
реструктуризации долга для восстановления устойчивости, которая может
потребовать облегчения за пределами инициатива G-20 по приостановлению
обслуживания долга.
Ранее "Комментарии" писали, что постоянный представитель МВФ в Украине
Йоста Люнгман отказался подтвердить, что действующая программа
Фонда в Украине идет по плану (on track).
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