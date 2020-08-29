Кризис из-за коронавируса грозит отбросить бедные страны на 10 лет назад, – прогноз МВФ

Страны с низким уровнем дохода столкнутся с последствиями пандемии коронавируса, которые могут свести на нет успехи в вопросах борьбы с бедностью, которых удалось достичь в течение последних 7-10 лет. Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ), пишет Bloomberg.



Экономисты Вашингтонского института отмечают, что при отсутствии внешней финансовой поддержки бедные страны не смогут самостоятельно преодолеть последствия пандемии, а также рискуют потерять прогресс, которого удалось достичь за последние годы.

Вирус и мировая рецессия могут втянуть 100 миллионов человек в крайнюю нищету, заявил на прошлой неделе представитель Всемирного банка Дэвид Малпасс.

МВФ предоставил чрезвычайное финансирование 42 бедным странам с апреля и готов предоставить дополнительную поддержку, а также помочь разработать долгосрочные экономические программы для устойчивого восстановления, говорится в сообщении Фонда.

Помощь международного сообщества имеет ключевое значение для того, чтобы страны с низким уровнем дохода могли справиться с пандемией и быстро восстановиться, говорится в заявлении. Приоритеты включают гарантирование основных медицинских поставок, защиту критически важных цепочек поставок и предотвращение протекционистских мер.

В МВФ отмечают, что основное внимание должно быть также уделено реструктуризации долга для восстановления устойчивости, которая может потребовать облегчения за пределами инициатива G-20 по приостановлению обслуживания долга.

Ранее "Комментарии" писали, что постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отказался подтвердить, что действующая программа Фонда в Украине идет по плану (on track).

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