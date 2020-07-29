Сотрудничество Украины и МВФ: программа на 5 млрд долларов под вопросом

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отказался подтвердить, что действующая программа Фонда в Украине идет по плану (on track). Об этом пишет "Новое время".



Так, во время организованного Киевской школой экономики онлайн-форума "Корпоративное управление: потеря суверенитета или антидот коррупции?" блогер и финансист Сергей Фурса спросил Люнгмана о том, может ли он подтвердить, что программа МВФ для Украины идет по ранее согласованному плану. Люнгман не смог ответить на этот вопрос утвердительно, хотя официально программа еще действует. "Я воздержусь от ответа на этот вопрос", — сказал он.

Осведомленные источники НВ Бизнес также подтвердили, что МВФ "заморозил" для Украины программу. "МВФ обещал приехать в июле, но так и не приехал…", — сказал собеседник.

Украина подписала с МВФ меморандум, после чего МВФ 9 июня утвердил для страны новую программу stand-by на 18 месяцев в размере 5 млрд долларов, из которых уже получены 2,1 млрд долл. Всего от МВФ в этом году Украина планировала получить 3,5 млрд долл. Сразу же после этого усилились атаки на НБУ депутатами, приближенными к бывшему собственнику ПриватБанка Игорю Коломойскому. И уже 1 июля Яков Смолий подал заявление об отставке из-за политического давления.

В то же время, как рассказал в интервью LIGA.net Йоста Люнгман, в центре программы сотрудничества Украины и МВФ в рамках программы Stand by находятся независимость НБУ, текущая модель управления центральным банком, продолжение экономической политики инфляционного таргетирования, плавающего валютного курса, накопление международных резервов и укрепление финансового сектора.

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко, назначенный вместо Смолия 16 июля, заверил, что независимость центробанка будет сохранена.

Ранее "Комментарии" писали, что Кирилл Шевченко впервые встретился с представителями МВФ. Новый глава Нацбанка в первую очередь заявил, что регулятор будет придерживаться ранее согласованного курса.

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