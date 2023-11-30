Крупнейшие нефтегазовые компании РФ лишились почти половины выручки: детали

В январе-сентябре 2023 года выручка крупнейших российских нефтегазовых компаний упала на 41%. Об этом со ссылкой на данные Центробанка РФ сообщает издание The Moscow Times, пишет портал "Комментарии".

РФ теряет доходы от нефти и газа. Фото из открытых источников

Падение доходов российских компаний, пишет издание, связано с ухудшением ценовой конъюнктуры, снижением объемов экспорта нефти на фоне ужесточения санкций, а также перестройкой логистических цепочек и финансовых потоков.

Отмечается, что объемы экспорта нефти по системе "Транснефти" за 9 месяцев упали на 8%, а средняя цена нефти Urals опустилась на 26%.

Если в этом году баррель российской нефти экспортировался в среднем по цене $59,54, то в 2022 году – по $80,58.

"Ввод потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты привел к переориентации экспортных потоков на Азию и Африку, однако в результате подорожала логистика, увеличились транзакционные расходы, а часть платежей приходят с задержками. Кроме того, сохраняются риски введения вторичных санкций", – говорится в публикации.

"Слабым звеном" российской нефтегазовой отрасли стал "Газпром", потерявший европейский рынок. После отключения поставок большинства клиентов в Евросоюзе компания получила более триллиона рублей чистого убытка и была вынуждена сократить добычу на четверть по сравнению с довоенным периодом.

"Роснефть" по итогам первых 9-ти месяцев 2023 года потеряла лишь 8% чистых доходов. Выручка кампании составила 6,61 трлн рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с момента вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Владимир Путин впервые выглядит так, будто может победить, а его наибольшее преимущество — отсутствие у Европы стратегического видения, пишет издание The Economist.

