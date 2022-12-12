Крупнейшие супермаркеты Украины: кому они принадлежат

Широкомасштабное вторжение России не могло не сказаться на отрасли торговли. По данным RAU, на 20 ноября этого года в Украине по тем или иным причинам было закрыто около 10% торговых объектов. Согласно данным опроса торговых сетей – членов Ассоциации, спустя девять месяцев полномасштабных боевых действий украинский ритейл увеличил количество работающих магазинов на 20%. То есть из 16 415 торговых объектов всей отрасли сейчас работает 14 892, или 90,7%. Положительный тренд по восстановлению начался уже с апреля 2022 года и продолжается до сих пор.

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"Комментарии" поинтересовались, кому принадлежат крупнейшие торговые сети и как они справляются с сегодняшними вызовами.



Fozzy Group





В 1997 году состоялось основание Fozzy Group – открытие первого Fozzy Cash&Carry в Вишневом Киевской области, в формате магазина-базы. Через год был открыт первый супермаркет торговой сети "Сільпо". Конкурентом магазинов-дискаунтеров, то есть точек, где товары реализуют по ценам ниже рыночных выступил Thrash!. Его основали в 2016 году. До войны большинство магазинов такого формата находилось в Запорожье. В 2002 году заработал первый магазин формата возле дома сети "Фора". Также в группу Fozzy входят магазины электроники Ringoo, фармацевтические супермаркеты "Белая ромашка". В 2018 году компания открыла два ресторана в Киеве – Escobar и Who & Why. Drinkery. Конечный бенефициар АО "ФОЗЗИ ГРУПП" – Костельман Владимир Михайлович. Всего Fozzy Group имеет около 690 точек по всей Украине. Война нанесла ущерб объектам предприятия. Так, в СМИ писали, что в состав под Броварами попал вражеский снаряд, нанеся ущерб на десятки миллионов евро. Несмотря на проблемы, ЧАО "Фоззи Груп", входящее в Fozzy Group, по итогам 2021 года намерено выплатить акционерам 120 млн грн дивидендов.





АТБ





Корпорация АТБ была основана в 1993 году в Днепре на базе сети "Агротехбизнес". "АТБ-Маркет" — крупнейшая украинская сеть супермаркетов как по товарообороту, так и по количеству магазинов, которых в 2021 году было 1314. В корпорацию "АТБ" также входят мясная фабрика "Фаворит плюс" и кондитерская фабрика "Квітень". Также АТБ осуществляет доставку продуктов на дом. Активное расширение пришлось на 2010-е. Компания приобрела сеть "Барвинок", "Колибрис", "555".





Конечными бенефициарами числятся Ермаков Евгений Петрович, Карачун Виктор Иванович и Буткевич Геннадий Владиславович. Последний с 2015 года развивал компанию BGV Group Management, занимавшуюся добычей полезных ископаемых. В ее портфеле также активы ретейлера "у дома" "Коло". Первый магазин такого формата открылся в 2017 году. Со временем сеть "Коло" расширилась до 250 точек в Киевской и Одесской областях. Осенью 2021-го начались переговоры руководства "Концерн Галнафтогаз", владеющего АЗС "ОККО", о покупке сети магазинов "Коло", однако соглашение не состоялось. Предприятие "АТБ" владеет одним из крупнейших в Украине логистическим комплексом с грузооборотом более 70 тыс. тонн в месяц. С началом войны в пресс-службе заявили, что "АТБ-маркет" останавливает работу магазинов на временно оккупированных территориях. Некоторые магазины пришлось закрыть из-за физических повреждений и проблем с логистикой. После массированных атак на энергетическую инфраструктуру и проблемы с электроэнергией, компания закупила генераторы для более чем 200 своих точек.





Эпицентр









Компания "Эпицентр К" была основана в 2003 году супругами Александром и Галиной Герег. Первые три торговых объекта супруги открыли в Киеве, после чего начали осваивать регионы. Сначала Львов, затем Полтава и т.д. Сегодня сеть Эпицентр насчитывает 75 ТЦ, включающих 10 объектов сети "Новая линия". С самого начала руководство пыталось открывать точки рядом с крупными гипермаркетами, такими как Metro или Ашан. Это объясняется желанием достичь синергии торговых объектов, когда посетители продуктовых магазинов могут зайти в хозяйственный торговый центр и наоборот. В целом группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", сеть мультибрендовых спортивных магазинов "Интерспорт-Украина", агрохолдинг "Эпицентр Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, производство по деревообработке — ЦБМ "Осмолода" и логистические мощности. В результате боевых действий три ТЦ "Эпицентр" в Чернигове, Мариуполе и Буче были полностью уничтожены. Еще часть торговых объектов была вынуждена прекратить работу из-за оккупации украинских территорий или близости к зонам боевых действий. Для поддержки украинцев в условиях энергетического кризиса сеть ТЦ "Эпицентр" запустила проект "Делимся светом". В торговых центрах компании по всей стране установлены станции подзарядки гаджетов "Заряджайзеры". Также компания открыла бесплатный коворкинг более чем на 100 рабочих мест в ТЦ "Эпицентр" на Почайной.





ЭКО-маркет





Эта национальная сеть продуктовых магазинов была основана в 2002 году Святославом Нечитайлом, племянником Наталии Бондаревой, которая числится конечной бенефициарной владелицей, также владеющей ликероводочным холдингом "Баядера". В сеть входят 137 магазинов в 15 областях Украины. Первый появился в Чернигове. В 2020 году был запущен сервис онлайн – заказ и доставка в Киеве, который впоследствии начал работать в Ивано-Франковске, Николаеве, Полтаве, Житомире, Борисполе, Виннице. Также возможность заказать доставку из магазинов сети появилась у пользователей Glovo и Raketa. В 2021 году в Киеве и области было открыто четыре магазина под брендом Sympatic в формате "у дома". Сеть ЭКО маркет – одна из немногих, продолжающая работать в прифронтовых городах. Основные потери бизнеса из-за войны войны приходятся на закрытые магазины на оккупированных территориях на юге: Херсон, Новая Каховка.





"Велика Кишеня" и "Велмарт"





Сети магазинов входят в Retail Group, принадлежащую Роману Лунину. История "Великой Кишени" началась 4 июня 2000 года из розничного магазина в Киеве, торгового оператора ООО "Квиза-трейд". В 2013 году Роман Лунин приобрел четыре магазина "Млечный путь" у Александра Малицкого и два гастронома "Столичный" в центре Киева. В 2012 году появились магазины в формате "магазин у дома" – "ВК Экспресс" и премиальные "ВК Select". Retail Group в 2016-м решила открыть шесть супермаркетов "Велмарт" путем ребрендинга отдельных супермаркетов "Велика Кишеня". Сегодня магазины "Велмарт" являются своеобразным фуд-кортом с блюдами под заказ, где сочетаются высокая скорость приготовления и низкие цены. В связи с широкомасштабной войной компании пришлось закрыть пять магазинов из 64.





Ашан









Французская сеть супермаркетов и гипермаркетов представлена во многих странах. Первый маркет в Украине появился весной 2008 года в Киеве, в декабре того же года Ашан открылся в Донецке. К началу 2010-го в Украине их уже насчитывалось семь. Летом 2017 года торговая сеть "Ашан-Украина" подписала соглашение с украинским дистрибьютором "Караван" о выкупе его активов. В 2019-м стартовало закрытие некоторых точек. Первым стал объект в ТРЦ Sky Mall на левом берегу Киева, через год – в ТРЦ "Planeta Mall" в Харькове. В течение 2021-2022 годов Ашан Украина открыла 17 магазинов у дома Ашан Pick up Point. В ноябре 2022 года ритейлер решил возобновить работу ТРЦ Ocean Plaza. Всего Ашан в Украине насчитывает 43 магазина: 22 гипермаркета, четыре супермаркета и 17 Ашан Pick up Point. В связи с войной, компании пришлось закрыть четыре магазина: Ашан Фонтанка в одесском ТРЦ Ривьера был разрушен, два магазина в Харькове временно закрыли сами, а после решения суда по ТРЦ Ocean Plaza пришлось закрыть магазин в этом торговом центре. Руководителем "Ашан" в Украине является Виктория Луценко.





МЕТРО





Международная компания METRO Cash and Carry специализируется на обслуживании индустрии гостеприимства и частных предпринимателей, присутствует в 24 странах и имеет 670 точек. В Украине представлена ООО "МЕТРО Кэш энд Кери Украина", входящее в состав международной Metro Group. Первая точка в Украине появилась в 2003 году в Киеве на Теремках под руководством Акселя Лухи. По состоянию на 2009 год сеть насчитывала уже 25 точек, размещались они в крупнейших городах по всей стране. Львиную долю (90%) товаров компания закупает у украинских производителей, дистрибьюторов и импортеров. В 2010-х "МЕТРО Кэш энд Керри Украина" начала открывать сеть малоформатных магазинов "Бери Вези". Концепция торговых центров малого формата METRO подразумевает полноценное обслуживание всех групп клиентов с фокусом на розничных торговцах и бизнес HoReCa (гостиницы, кафе и рестораны). Осенью "METRO Украина" из-за угрозы безопасности закрыла маркет в Запорожье. Вместе с тем, в столице открыла первое в Киеве социальное кафе-пекарню Sunshine Café, куда трудоустроила молодежь с интеллектуальными нарушениями.





МегаМаркет





МегаМаркет — это локальный ритейлер, работающий в пределах Киева и Киевской области (Бровары, Ходосовка, Капитановка и Гатное). МегаМаркет основан в Киеве в 2001 году бывшим партнером сети "Фуршет" Виктором Юшковским и предпринимателем Олегом Вишняковым. Гипермаркеты "Мегамаркет" размещаются в крупных торгово-развлекательных комплексах вместе с кинотеатрами "Баттерфляй". В 2017 году предприниматели приняли решение разделить бизнес, тогда владельцем мегамаркетов стал первый. В том же году один из магазинов на Петровке был закрыт. К концу 2019 году сеть насчитывала 7 магазинов. Другой владелец – Олег Вишняков основал сеть Ultramarket. Два магазина МегаМаркетов, которые были отделены после раздела бизнеса, получили такое название.







NOVUS









Компания ООО "Новус Украина" зарегистрирована летом 2008 года. Украинская сеть супермаректов входит в литовскую инвестиционную группу BT Invest. Конечные бенефициарные владельцы – Марина Познякова, а также граждане Литвы Агне Рузгиене и Раймондас Туменас (бывший акционер компании "Сандора"). По состоянию на лето 2022 года сеть насчитывала более 90 магазинов в Киеве и области, Ровно, Черкассах, Тернополе и Николаеве. Novus развивает в Украине торговые объекты разных форматов площадью от 400 до 7000 кв. м, в том числе – франчайзинговые. В 2020 году компания приобрела сеть супермаркетов Billа, которые продолжили работу под брендом Novus. Осенью этого года Novus открыл в столице на Троещине магазин формата "у дома" Мі Маркет. Первые такие магазины Novus начали появляться в 2020 году. В марте 2022 года в результате бомбардировки торгового центра Retroville в Киеве был уничтожен головной офис Novus и флагманский супермаркет сети. Разрушения испытали и объекты компании в Буче и Ирпене. Кроме того, в ходе боевых действий был уничтожен логистический центр. Руководство оценило ущерб от агрессии РФ в 500 млн грн.









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