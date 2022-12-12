Украина в заложниках олигархов. Ритейл

Среди сотни самых богатых украинских бизнесменов есть деятели, заработавшие состояние благодаря развитию крупных торговых сетей, строительству и сдаче в аренду крупных ТРЦ. В Украине сложились условия, в которых посредник навязывает свою волю производителю и потребителю. Доминирование такой модели создало угрозу продовольственной безопасности страны и ведет к деградации общества в целом. Большинство историй ритейлинговых олигархов – это истории пренебрежения национальными интересами Украины и интересами каждого гражданина.

Розничная торговля: собственники самых крупных торговых сетей

Торговля, как во времена СССР

На смену частному предпринимательству 90-х и начала 2000-х годов на рынке продовольственных товаров наблюдается откат к советской модели. Когда всеми рынками, магазинами и киосками управляла одна крупная структура на базе Госплана. Сейчас "единственный план" олигархов в торговой сфере – вытеснение частных предпринимателей в пользу крупных ритейлинговых сетей, пытающихся диктовать, чем и по какой цене должны питаться украинцы и какие бытовые товары выбирать.



Современная ситуация складывалась в несколько этапов. Во время демонтажа советской тоталитарной модели в 90-х под видом приватизации многим украинцам условно разрешили начать собственное дело. Чтобы они были чем-то заняты и не мешали условным элитам сконцентрировать в своих руках главные активы и внедрить феодально-компрадорскую модель экономики. Когда главный этап перераспределения состоялся, где-то с 2000-х малый и средний бизнес начали медленно устранять с рынка крупные корпорации и финансово-промышленные группы. Появились несколько новых олигархов, которые обогатились именно на внедрении модели торговых сетей, на операциях с недвижимостью под крупный бизнес ритейл.

Устоявшие МСБ начали облагать данью чиновники и олигархи. В частности, ликвидировали мелкие киоски, магазины, рынки, где люди работали сами на себя, и заставляли предпринимателей переходить в ТРЦ и рынки, которые контролировали олигархи и топ-чиновники. Этот процесс сопровождался существенным увеличением регулярных платежей. Люди из самостоятельных бизнесменов превращались в почти крепостных в крупных бизнес-структурах, их доходов уже не хватало на развитие. Таким образом, МСБ дополнительно лишили возможностей хоть как-то конкурировать за потребителя с крупным сетевым бизнесом.

С другой стороны, процессы захвата украинской торговли олигархами и корпорациями очень вредно повлияли на отечественных производителей и уровень жизни в целом. С 90-х и по сей день из-за связей с таможенниками и силовиками "авторитетные" бизнесмены массово ввозят контрабандную продукцию из стран "третьего мира", Китая, некачественную продукцию из развитых стран. Избегая уплаты пошлин и налогов, эти деятели имели возможность дешево продавать такие товары и устранять таким образом отечественного производителя. Многие из современных ритейл-олигархов и связанных с этими процессами чиновников заработали первое большое состояние именно таким путем.

На следующем этапе свое состояние такие бизнесмены вложили в развитие торговых сетей, в насыщение их полок дешевыми китайскими товарами, что уже было системным уничтожением украинского производителя и плохо влияло на экономику в целом. За 20 лет оборот Украины с Китаем вырос в 10 раз. В 2021 году Украина только официально импортировала из Китая продукции на 10,97 млрд. долларов, вероятно, на сопоставимую сумму оттуда приехало и контрабанды. Это все деньги, которые высосаны из украинской экономики, они должны работать на развитие собственных производств, рост благосостояния украинцев.

Ситуация в торговле нашей страны – это последствия неудачной глобальной попытки осуществить переход к шестому технологическому укладу, в котором нет национальных государств, большинства прав человека, где внедрено ультра централизованное управление мировыми процессами, тотальный контроль за личностью. В этой модели предполагалось, что больше не будет среднего класса, как главной угрозы доминирующему положению мировых элит. В Украине процессы зачистки среднего класса ассоциируются с главой Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, депутатом от правящей партии "Слуга народа" Даниилом Гетманцевым и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Показательно, что действующая властная команда во время предвыборной кампании использовала недовольство украинского МСБ действиями команды Порошенко, а получив власть, наоборот, сохранила все тренды и усилила давление на МСБ и средний класс в целом.

Создались условия, что сетевые торговые империи руководят потребительским поведением украинцев. Много денег тратится на рекламу, которая основывается на новейших достижениях нейрофизиологии зрения, влияет на подсознание. Великие игроки, которые сами ничего не производят, захватили власть над сферой торговли и из-за собственного монопольного положения могут диктовать производителям и потребителям свою волю. Это выгодно и власти, поскольку типичный клиент крупных сетей – это легко управляемый потребитель без собственного мнения. Такую довольно негативную архитектуру украинского потребительского рынка создали в основном "герои лихих 90-х", а также "олигархи-технократы", которые были актерами неудачной попытки перехода к шестому технологическому укладу.

Недвижимость и сети непродовольственных товаров

Сетевые империи в Украине развивались двумя путями. Первый – это поглощение малого и среднего бизнеса, установление контроля за их торговыми площадями и открытие там типовых сетевых магазинов. Также ритейлинговые олигархи использовали админресурс и деньги, чтобы на благоприятных условиях получать контроль над государственной и муниципальной собственностью, помещениями старых магазинов. Еще лоббировали уничтожение рынков и мелких магазинов с целью заставить потребителей стать клиентами торговых сетей. Второй путь – это строительство в Украине торгово-развлекательных центров, где отдельную часть занимали флагманские магазины торговых сетей. Строительство таких ТРЦ часто производилось за счет уничтожения зеленых зон, старинных домов. Из-за оффшорной системы оформления прав собственности на большинство ТРЦ такие объекты можно считать огромными "стиральными машинами" для отмывания грязных денег топовых политиков, олигархов, чиновников, представителей криминалитета.

Успешный бизнесмен среди владельцев украинских ТРЦ — владелец ТРЦ Gulliver и сети Эльдорадо Виктор Полищук, который, по данным 2021 года, получил 70 млн долларов за управление торговыми объектами. Полищук является родственником бывшего президента РФ Медведева, был партнером "Семьи" экс-президента Януковича, его считают причастным к махинациям и мошенничеству с банком "Михайловский", а также с многочисленными захватами земли и нарушениями при строительстве. Еще по данным отдельных журналистов в сети "Эльдорадо" Полищука торговали китайской низкокачественной контрабандной электроникой на 50-70 млн долларов в месяц во времена курса 1 к 8.

Почетный консул РФ в Украине Вагиф Алиеф занимает второе место среди владельцев наиболее прибыльной торговой недвижимости – 61 млн долларов дохода в 2021 году. Его не любят в Киеве за уничтожение исторического центра города многоэтажками. Он имеет доли в ТРЦ Mandarin Plaza, Lavina mall, Ocean mall, Blockbuster mall. Начинал Алиев с беглым "завхозом Кучмы" Игорем Бакаем на нефтегазовых схемах, продолжил с одиозным мэром Киева Омельченко. Поэтому его часто вспоминают, как одного из функционеров киевской "строительной мафии", которая получает сверхприбыли из-за связей с коррумпированными столичными чиновниками.

Третье место среди самых успешных руководителей торговой недвижимости занимает Томаш Фиала, обладатель ведущих мейнстрим-медиа Украины, посол Фонда Джорджа Сороса в Украине. Фиала официально заработал с торговой недвижимости 54 млн долларов. Примечательно, что одними из партнеров Фиалы много лет была эстонская семья Тедеров. Хилар Тедер известен тем, что близок к окружению Путина и тем, что его огромные торговые центры работают в оккупированном Крыму, платят налоги стране-агрессору – это ТЦ "Южная галерея", который сотрудничал с оккупантами через фирму "Вояж".

Несмотря на это, семья Тедеров продолжает вести бизнесы в Украине, занимает 11 место рейтинга самых успешных руководителей торговой недвижимости и не интересует правоохранителей.

Среди строителей инфраструктуры для ритейлинга также очень показательна фигура бизнесмена из Днепропетровска Вадима Ермолаева. Его партнером по бизнесу выступает сын одного из представителей криминального мира Черткова. Затем последовали истории с контрабандой, банкротством государственных предприятий, торговлей сомнительного качества алкоголем, сотрудничеством с семьей одиозного экс-премьер-министра АРК Джарты. Говорят, что Вадим Ермолаев и сам сотрудничает с оккупантами в Крыму, "перерегистрировал в российское экономическое пространство" фирму "Алеф-виналь Крым" и платит налоги стране-агрессору. Более того, аграрные предприятия, связанные с авторитетным бизнесменом, открыто сотрудничали с оккупантами во время захвата Юга Украины в 2022 году. Сейчас Ермолаев развивает проекты ТРЦ МОСТ-Сити, ТРЦ Cascade Plaza и Ermolaev Center с помощью оффшорных схем, и почему-то его фигура также не интересует правоохранителей.

С Ермолаевым начинали свой путь владельцы известных ритейлинговых сетей Varus и EVA Руслан Шостак и Валерий Киптик (87 и 57 строчки в рейтинге Форбс). Считается, что успеха Киптик добился через протекции авторитетных бизнесменов и политиков Днепра 90-х и через установление партнерских отношений с главными кланами страны. В упоминаниях СМИ о сети Киптика и Шостака имеются главные черты негативного влияния крупных ритейлинговых сетей на социально-экономическую ситуацию в стране:

"… В магазинах Сети продавцы-девушки и женщины работают по 12 часов за сущие копейки. Согласно информации источников, администраторы точек практикуют трудовую эксплуатацию и махинации с выплатой заработной платы. В магазины часто берут "людей с улицы", которые не справляются с работой, но соглашаются работать за "минималку"… ".

Символом становления диктатуры сетей на рынке является семья Герег, успех их гипермаркетов "Эпицентр" начался с установления дружеских отношений с мэром Киева Александром Омельченко, затем с его наследником Леонидом "Космосом" Черновецким, "Партией регионов". Способствовала росту и ложная государственная политика 2000-2010-х годов, в результате которой в стране приходили в упадок сельская местность, небольшие города, а люди массово ехали в города-миллионники, где массово строились многоэтажки-"муравейники". Покупали необходимое для новостроек преимущественно в "Эпицентрах", из-за чего Гереги с состоянием 1,7 млрд долларов заняли 6 строчку рейтинга самых богатых бизнесменов Украины. Как и сеть Киптика и Шостака, гипермаркеты "Эпицентр" также попадали в скандалы, связанные с низкими зарплатами и плохой атмосферой, были в компании и скандалы по невыплате зарплат специалистам среднего звена. Также семья Герег подмечена в сотрудничестве с оккупантами в Крыму и в реализации больших объемов сомнительного качества китайских товаров, что, учитывая судьбу кампании на рынке, очень плохо влияет на украинских производителей.

С середины 2000-х в стране начали появляться и виртуальные ритейлинговые сети – главная из них Розетка супругов Чечоткиных, которым этот бизнес позволил занять 20-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов с состоянием 470 млн долларов. Розетку называют "украинский Amazon". Это, на самом деле, негативное влияние на имидж, поскольку Amazon Безоса известен созданием ужасных, фактически концлагерных условий для собственных работников и является одним из символов модели "цифрового концлагеря".

Соучредитель Монобанк Олег Гороховский критиковал Розетку за то, что она собирает комиссию 15%-25% со всех, кто желает продавать собственные товары с ее помощью. Также на Розетке были отмечены некачественные китайские товары. Чечеткин и Розетка – это образ "олигарха-технократа" — проект, в котором все, в большинстве своем, виртуальное, где сети управляют потребительским поведением и хорошо зарабатывают в монопольном положении. Здесь так же модель, у которой несколько бенефициаров получают почти всю выгоду, а персоналу отводится роль типичного рабочего с небольшой зарплатой, трудом в своеобразной корпоративной культуре.

Продуктовый ритейл

В 2021 году было подсчитано, что большую часть своих денег украинцы тратят на еду, поэтому продуктовые ритейлинговые сети и "продуктовые олигархи" являются одними из самых влиятельных игроков в экономике и общественной жизни Украины в целом.

По данным 2021 года, крупнейшие ритейлеры Украины выторговали 427 млрд гривен – это 18,5% совокупной выручки 100 крупнейших частных компаний Украины. Причем большинство ритейлеров увеличило доходы по сравнению с прошлыми годами, то есть, несмотря на карантин и инфляцию, продуктовые олигархи наоборот открывали новые магазины, укрепляли позиции на рынке и собственное состояние.

В феврале 2022 года "пищевые магнаты" и финансово-промышленные группы через ритейлинговые сети контролировали 70% продовольственного рынка Украины.

Экономически "продуктовые олигархи" зачищают рынок меньшей ценой, чем на рынках и у частных предпринимателей. Это достигается за счет больших оборотов и уничтожения альтернативных предложений на рынке труда. Сейчас в основном украинцам предлагаются вакансии в крупных торговых сетях с небольшими заработками и отсутствием карьерного роста. Но это приводит к деградации экономики в целом.

Люди с небольшими зарплатами не могут позволить себе высококачественные дорогие продукты. Исчезает спрос на внутреннюю украинскую качественную продукцию, люди вынуждены потреблять типичные товары крупных производителей не очень высокого качества. Так снижается общий уровень жизни. Экономика умирает, большинство украинцев отрезается от возможностей создавать качественный товар, рынок заполняют множеством низкокачественного китайского ширпотреба. Одновременно вытесняют украинского производителя качественного отечественного продукта, в результате чего сейчас в супермаркетах не очень много продуктов Made in Ukraine.

Наиболее известной продовольственной ритейлинговой сетью является "АТБ" группы "Агротехбизнес" Евгения Ермакова, Виктора Карачуна и Геннадия Буткевича – 15,17,18 места в топ самых богатых украинцев Форбс с состоянием 505, 505 и 530 млн долларов. Лидер группы Буткевич – это бывший работник советской милиции, того же ОБХСС. Благодаря работе в ЕЭСУ Юлии Тимошенко, Буткевич получил нужные связи и админресурс, после чего началось развитие сети "АТБ". "Золотые времена" у Буткевича приходятся на период президентства Януковича, с которым его познакомил бывший генерал КГБ, экс-замглавы СБУ Юрий Самойленко. Предприниматель вместе с Януковичем, Азаровым, Присяжнюком, силовиками Януковича был членом элитного общества охотников "Кедр", захватившего территории лучших украинских заповедников. В 2010-2013 годах количество магазинов АТБ по всей стране увеличилось в три раза.

Затем последовала история о юридически ничтожной продажей магазинов "АТБ" в оккупированном Крыму структурам экс-министра сельского хозяйства РФ Ткачева. То есть структуры Буткевича этим соглашением пытались по примеру агромагната Косюка признать российскую юрисдикцию по Крыму, невзирая на законодательную блокировку любой деловой активности на полуострове с 20.02.2014.

Во времена Порошенко и Зеленского команда Буткевича также продолжала развивать сеть АТБ и наращивать прибыль. Помогала этому своеобразная деятельность 5-го и 6-го президентов, в результате политики которых качество жизни населения падало, средний класс зачищался. А сеть "АТБ" считается в народе магазинами для экономных представителей разных социальных групп – то есть вследствие политики властных команд в 2014-2022 года целевая аудитория "АТБ" постоянно увеличивалась. Выросли и доходы компании, зарегистрированной в оффшоре – на Кипре, поэтому есть вопросы об уплате налогов в госбюджет Украины.

Порошенко, с которым связан новый расцвет ритейлинга в Украине, сам может считаться пищевым олигархом. Во время его президентства в стране повсюду открывались магазины Рошен, вероятнее всего с использованием админресурса.

Другой очень известный магнат продовольственного рынка – Владимир Костельман с состоянием 280 млн долларов, 35 позиция в рейтинге самых богатых украинцев Форбс. Как и Буткевич, Костельман начинал с Днепра. Он происходит из семьи российских строителей-нефтяников и бизнесвумен. Вокруг Костельмана меньше скандальных историй, возможно, это потому, что он пользуется связями в качестве члена Еврейской конфедерации Украины.

Костельман владеет 51% "Фоззи групп", которая управляет сетями "Фоззи", "Сільпо" и "Фора", имеет активы в агропромышленном комплексе, развивает смежные ритейлерские бизнесы. Оккупация Крыма также подпортила репутацию "Фоззи групп". Костельман заключил юридическое ничтожное соглашение по поводу перехода крымских супермаркетов в "российское экономическое пространство", активы были "проданы" матери Костельмана, гражданке РФ. То есть все 8 лет войны семья одного из самых влиятельных украинских олигархов платит налоги государству-агрессору и попыталась признать "российскую юрисдикцию" в Крыму. В 2016 году Костельмана уличали в мошенничестве в банковской сфере: вроде бы банк Костельмана "Восток" принимал участие в мошеннических действиях совместно с объявленным в розыск экс-председателем НБУ Кириллом Шевченко.

Бывший россиянин Вадим Новинский (Малхасян), 8 позиция в рейтинге Форбс владеет сетью супермаркетов "Амстор" через East Solution Group. Это не единственный его актив: вместе с Ринатом Ахметовым Новинский контролирует часть горно-металлургического комплекса Украины, а также значительные площади сельскохозяйственных земель. У Новинского есть агропромышленный холдинг "Верес". Бизнесмен также является топ-функционером РПЦ МП, по сути являющимся беспошлинным банком российских спецслужб, до лета 2022 года был депутатом ВР. История с сетью Амстор богата скандалами. Утверждали, что 100% контроль над ритейлером Новинский установил с помощью рейдерского захвата, затем была история с банкротством "Амстор" и выкупом обанкротившегося актива. Олигарха с российскими корнями упрекают в уничтожении украинских судостроительных заводов – поэтому Украина, как один из крупнейших импортеров аграрной продукции в мире, не имеет собственного флота для торговли с другими странами, что создает олигархам дополнительные схемы для обогащения по колониальной модели.

Собственника сети супермаркетов "Эко-маркет" Святослава Нечитайла связывают с Арменом "Горловским" Саркисяном. Тем самым, которому сейчас Кремль поручил создать альтернативную ЧИК вроде Вагнера Пригожина с целью усилить мощности оккупантов в оккупированном Донбассе. Также некоторые журналисты утверждают, что семья Нечитайла имеет водочный бизнес в РФ, уплачивает налоги в госбюджет страны-агрессора. Еще с сетью "Эко-маркет" связана история с массовым отравлением токсинами ботулизма среди покупателей этих магазинов.

Фактически монопольное положение олигархических ритейлерских групп наносит ущерб украинцам в повседневной жизни. Во многих сетевых магазинах нередко продают товары сомнительного качества, часто переклеивают этикетки на продуктах с истекающим сроком годности, чтобы продать их доверчивым потребителям. Внутренняя атмосфера большинства украинских сетевых супермаркетов напоминает рабство – жесткая система штрафов: за неровно прицепленный бейджик, за то, что не улыбнулся руководство, за то, что плохо переклеил ценник и потребитель распознал "просрочку". Поскольку сетевые супермаркеты являются одним из крупнейших работодателей Украины – около 250 тыс. работников, то их политика уплаты мизерных зарплат негативно влияет на социум в целом. Государственные органы ничего не предпринимают для оздоровления ситуации в этом сегменте.

"В работе антимонопольного комитета слишком много политики и мало реального труда, – говорит исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. – Как только происходит искусственное повышение цены на какой-либо товар, антимонопольный комитет угрожает штрафами. Как только все желающие заработали, тема стихает. Есть еще Госпотребслужба, которая должна следить за ценообразованием. У них большие бюджеты, но работают они не для народа, а для назначивших их. Очень трудная ситуация в маленьких городах, где монополисты устанавливают заоблачные цены на продукты".

Сложилась странная ситуация, когда несколько олигархов и корпораций захватили значительную часть рынка и влияют на здоровье, уровень доходов и качество жизни многих украинцев.

"Действительно сейчас ситуация, когда посредник диктует и производителям, и потребителям, – продолжает Максим Несмиянов. – В сетях супермаркетов есть бренд-менеджеры. Если кто хочет зайти в сеть, бренд-менеджер говорит, какие ему нужны "отступные". Размещение на полках в кассовой зоне стоит дороже, чем в других местах. Бывало, что люди оплатили супермаркет, а супермаркет не продал и списал 90% товара. Несколько лет ритейлеры уже говорят, что они предоставляют услуги – правильная выкладка товаров на полках, атмосфера, музыка. В целом ситуация с точки зрения интересов производителей и потребителей не очень хорошая. Но что будет происходить в отрасли дальше, сказать пока сложно".

Смыслы будущего против олигархов в розничной торговле

Есть точка зрения, что сейчас корпоративная модель, пользуясь которой олигархи решили деформировать государство как институт и отстранить украинцев от влияния на жизнь Украины, потерпела смысловое фиаско.

"Сейчас я никаких изменений не вижу, потому что у нас серьезные проблемы с местным самоуправлением, – говорит эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко. – Чем больше город, тем больше власть пытается полностью уничтожить малый и средний бизнес, особенно наглядно это видно в Киеве. Потому что большие сети удобнее контролировать и удобнее получать деньги. Наша ситуация контрастирует с другими развитыми странами, включая США. Там вы ни в одном городе в центре города не увидите супермаркет. Такие магазины расположены далеко за окружными дорогами".

У нас, наоборот, созданы стратегические угрозы современным и будущим поколениям украинцев.

"Это вообще уменьшение количества квалифицированных рабочих мест, – продолжает Юрий Гаврилечко. В большинстве случаев для сети не имеет значения, какая квалификация у продавца – на его позицию найдется другой. А у покупателя нет выбора – какая ему разница, какого качества персонал в сетевом супермаркете? В ритейле вообще нет мнений о карьерном росте. Бизнес ориентируется на население близлежащих домов, на то, что они будут постоянно совершать плюс-минус одинаковые покупки. Это ведет к тому, что такие магазины без продавцов будут генерировать владельцам ту же прибыль. Поэтому есть тренд на вытеснение кассиров и переход к кассам самообслуживания. Никого не волнует, удобно ли это покупателям, потому что засильем супермаркетов их лишили выбора".

Это не только проблема рынка труда.

"Супермаркеты ориентированы на бедного, существенно убитого потребителя, – объясняет Юрий Гаврилечко. – Поэтому через некоторое время в супермаркетах будут дешевые и некачественные товары в очень ограниченном ассортименте. А выбора покупателей уже не будет – киоски снесли, частные магазины вытеснили. Адекватные люди посмотрят на такое, и уедут из Украины жить в Европу. Остаются пенсионеры, которым деваться некуда".

Такую ложную систему не нужно реформировать, Украина нуждается в новых решениях. Так что очень странно выглядит то, что секретарем Совета восстановления стал Даниил Гетманцев, которого некоторые считают архитектором ухудшения кризисной ситуации в украинской экономике во времена президентства Зеленского.

"Агропромышленных олигархов, владельцев ритейлинговых сетей все устраивало до 24.02. Все их устраивает и сейчас, они ничего не собираются менять. Они всегда общались с властью и вместе зарабатывали, – говорит "Комментарии" политолог Виталий Бала. – Если у кого власть и забирали монополию, то только для того, чтобы самим стать олигархами, благодаря этой монополии. В бизнесе, когда кризис, сменяют топ-менеджмент. То же нужно делать и в Украине. Не надо ничего реформировать. Необходимо ликвидировать монополии. Надо создавать новые модели отношений, новую социально-экономическую модель. То, что было, не может существовать дальше".

Кстати, рынок продовольственных товаров и достаточно сильно связанный с ним агропромышленный комплекс наиболее уязвимы к "запросу снизу" на изменения. Это модель Ганди в Индии – сопротивление без насилия. В виде бойкота. Если будет властно-олигархическая блокировка перемен, граждане могут перестать покупать товары в магазинах олигархов, пользоваться услугами их корпораций. И, таким образом, ударить их в самое болезненное место – по деньгам, ради завладения которыми они и вели страну к катастрофе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!