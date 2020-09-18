Крупные АЗС снизили цены на топливо: ждать ли подорожания?

Крупные всеукраинские сети АЗС стали продавать бензин и дизельное топливо существенно дешевле. Об этом сообщает "enkorr.ua".

Фото: ПравдаИнформ

Причиной падения цен на горючее стало снижения цен в закупочном сегменте, поясняют эксперты – за последний месяц крупнооптовые партии дизельного топлива подешевели на 1170 грн, и стоят сейчас 19380 грн за тонну.

За эту неделю, то есть с 11 по 18 сентября, всеукраинские автозаправочные станции по всей территории страны опустили цены на автомобильное топливо на 20-90 коп за литр.

Дешевле всего сейчас стоит топливо на АЗС сети Укр-Петроль – тут цена упала почти на 1 гривну. Бензин марки А-95 стоит 20,80 грн/л, А-92 –о 19,80 грн/л, дизтопливо 20,80 грн/л.

Сеть AMIC снизила цены на все виды топлива на более чем 50 коп за литр: стоимость бензин А-92 - 23,35 грн/л, А-95 –24,35 грн/л, дизтопливо –23,36 грн/л.

На станциях сети KLO бензин подешевел на 40 коп: А-95 - 23,49 грн/л, А-92 – 22,49 грн/л, дизельное топливо – на 20 коп/л, теперь оно стоит 22,29 грн/л.

Сети БРСМ, Chipo, SUN OIL, Mango, "Фактор" и Prime за неделю опустили стоимость топлива на 5-40 коп/л.

Но есть те, кто, вопреки снижению закупочных цен, поднял стоимость на горючий товар. Так, на станциях UPG бензин подорожал на 50 коп. А-95 - до 23,40 грн/л, А-92 – до 22,40 грн/л.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Павлограде будут производить топливо для украинских ракетных комплексов.

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