Крупные АЗС снизили цены на топливо: ждать ли подорожания?

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Дмитрий Симоненко
Крупные всеукраинские
сети АЗС стали продавать бензин и дизельное топливо существенно дешевле. Об
этом сообщает "enkorr.ua".
Фото: ПравдаИнформ
Причиной падения цен
на горючее стало снижения цен в закупочном сегменте, поясняют эксперты – за последний
месяц крупнооптовые партии дизельного топлива подешевели на 1170 грн, и стоят
сейчас 19380 грн за тонну.
За эту неделю, то есть
с 11 по 18 сентября, всеукраинские автозаправочные станции по всей территории
страны опустили цены на автомобильное топливо на 20-90 коп за литр.
Дешевле всего сейчас
стоит топливо на АЗС сети Укр-Петроль – тут цена упала почти на 1 гривну. Бензин
марки А-95 стоит 20,80 грн/л, А-92 –о 19,80 грн/л, дизтопливо 20,80 грн/л.
Сеть AMIC снизила цены
на все виды топлива на более чем 50 коп за литр: стоимость бензин А-92 - 23,35
грн/л, А-95 –24,35 грн/л, дизтопливо –23,36 грн/л.
На станциях сети KLO
бензин подешевел на 40 коп: А-95 - 23,49 грн/л, А-92 – 22,49 грн/л, дизельное
топливо – на 20 коп/л, теперь оно стоит 22,29 грн/л.
Сети БРСМ, Chipo, SUN
OIL, Mango, "Фактор" и Prime за неделю опустили стоимость топлива на
5-40 коп/л.
Но есть те, кто, вопреки снижению закупочных цен, поднял стоимость на горючий товар. Так, на станциях UPG бензин подорожал на 50 коп. А-95 - до 23,40 грн/л, А-92 – до 22,40 грн/л.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Павлограде будут производить топливо для украинских ракетных комплексов.
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