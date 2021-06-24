Кто причастен к выведению денег из «Терра Банка», - расследование



















В конце апреля в украинских СМИ появилась информация, что ректор Национального авиационного университета (НАУ) Максим Луцкий может быть причастен к организации выведения денег вкладчиков "Терра Банка", в который он завел счета преподавательского и студенческого состава вуза. В свою очередь на YouTube-канале "Народная правда" опубликовали расследования, авторы которого заявляют, что Луцкому удалось избежать люстрации и суда.



Имеет ли отношение к выведению денег из "Терра Банка" ректор НАУ Максим Луцкий

Авторы расследования заявляют, что ректор НАУ якобы непосредственно причастен к выведению денег из банка через фиктивные фирмы, а также к банкротству "Терра Банка".

"Известно, что среди совладельцев "Терра Банка" в разное время были разные фигуры окружения Януковича, например, Вадим Копылов, который был первым заместителем министра экономического развития и торговли Андрея Клюева (в 2010-2012 гг., — ред.) , и Руслан Цыплаков, друг Януковича-младшего, известного среди регионалов как "Руслан-Цыпа", а также Максим Луцкий – кум Дмитрия Табачника", – говорится в видео-ролике.





Согласно данным "Народной правды", в 2013 году банк получил новых владельцев, а уже в 2014 году – он обанкротился. Тогда официально собственником банка был Сергей Клименко, который вместе с Максимом Луцким купили его у собственника "Метал Юнион" и "Пивденкомбанка" Руслана Цыплакова. Клименко также известен в качестве застройщика, который фигурировал в скандалах с ЖК "Авиаквартал" и "Отрадный-2".

Авторы программы обращают внимание на то, что схемы банкротства "Терра Банка" были довольно простыми. По их данным, в то время, когда вкладчики несли деньги на депозиты, руководство банка выдавало сотни кредитов фирмам, зарегистрированным по одному адресу, но без телефонов и сайтов, и которые не имели в штате бухгалтера.

"Например, консалтинговая компания "Всесвит" при уставном капитале 10 тыс. грн получила 142 млн грн кредита. 200 млн грн было выдано компании "Бест курс" с уставным капиталом 51 тыс. грн, зарегистрированной в обычной квартире в Донецке. Потом выяснили, что компания связана с Цыплаковым. Новые фирмы регистрировали в незаконных новостроях, возведенных во время проректорства Максима Луцкого на территории авиационного университета. Так, 96 млн грн получила фирма "ВВС Факторинг", а еще 100 млн грн выдали ООО "НПП Дизайн и архитектура молодых авторов", – говорится на видео.

По данным YouTube-канал "Народная правда", в 2015 году Сергей Клименко якобы был арестован, но вскоре вышел под залог. Максим Луцкий в это время строил карьеру в НАУ и в январе нынешнего года стал ректором этого вуза.

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