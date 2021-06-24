Кто причастен к выведению денег из «Терра Банка», - расследование

BTC/USD
33240.55
ETH/USD
1941.55
LTC/USD
131.66
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
В конце апреля в украинских СМИ появилась информация, что ректор Национального авиационного университета (НАУ) Максим Луцкий может быть причастен к организации выведения денег вкладчиков "Терра Банка", в который он завел счета преподавательского и студенческого состава вуза. В свою очередь на YouTube-канале "Народная правда"
опубликовали расследования, авторы которого заявляют, что Луцкому удалось избежать
люстрации и суда.
Имеет ли отношение к выведению денег из "Терра Банка" ректор НАУ Максим Луцкий
Авторы расследования заявляют, что ректор НАУ якобы непосредственно причастен к
выведению денег из банка через фиктивные фирмы, а также к банкротству "Терра Банка".
Согласно данным "Народной правды", в 2013 году банк получил новых владельцев,
а уже в 2014 году – он обанкротился. Тогда официально собственником банка был
Сергей Клименко, который вместе с Максимом Луцким купили его у собственника "Метал
Юнион" и "Пивденкомбанка" Руслана Цыплакова. Клименко также известен в качестве
застройщика, который фигурировал в скандалах с ЖК "Авиаквартал" и "Отрадный-2".
Авторы программы обращают внимание на то, что схемы банкротства "Терра Банка"
были довольно простыми. По их данным, в то время, когда вкладчики несли деньги
на депозиты, руководство банка выдавало сотни кредитов фирмам, зарегистрированным
по одному адресу, но без телефонов и сайтов, и которые не имели в штате бухгалтера.
По данным YouTube-канал "Народная правда", в 2015 году Сергей Клименко якобы был арестован, но вскоре вышел под залог. Максим Луцкий в это время строил карьеру в НАУ и в январе нынешнего года стал ректором этого вуза.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости