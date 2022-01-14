Курс доллара достиг наибольшего падения за год: какая причина

В пятницу, 14 января, курс доллара достиг наибольшего недельного падения за более чем год. Об этом сообщает Reuters.

Банкнота доллара США - Reuters

Данные показали, что инфляция в США была самой высокой с начала 1980-х годов, а продажи заставили курс доллара упасть из-за ключевой поддержки евро и иены, в частности, и трейдеры, похоже, довольны тем, что облегчили свои ставки.

Индекс доллара снизился примерно на 1,14% за неделю, что является наибольшим еженедельным падением процента с декабря 2020 года, и такое неожиданное изменение собирается остановить рост, длившийся около шести месяцев. Последний индекс снизился примерно на 0,20% до 94,654.

Евро вырос более чем на 1% за неделю и вышел из удерживаемого им диапазона с конца ноября, достигнув наивысшего уровня с 11 ноября на уровне 1,1483 доллара. Он не сталкивается с мощным сопротивлением графика до 1,1525 доллара.

Доллар упал на 1,53% по отношению к иене за неделю, что стало худшим показателем с июня 2020 года, и опустился до 113,64 впервые с 21 декабря.

Иена выиграла от понижения мировых акций, тогда как Reuters также эксклюзивно сообщает, что Банк Японии обдумывает возможное повышение ставки.

В США в этом году зафиксировали четыре повышения процентных ставок. Но доходность на долгосрочной основе несколько упала из-за комментариев чиновников Федеральной резервной системы по сокращению баланса банка.

"Инвесторы, кажется, сигнализируют о том, что повышение ставок в четыре раза всего в течение девяти месяцев настолько агрессивно, что ограничивает возможности дальнейшего повышения. Это фактически укрепило веру в то, что максимальные средства ФРС будут ниже 2%. Что может это изменить? Нам нужно будет увидеть данные об экономике, убеждающие рынок в более высоком росте. Это может привести к тому, что ставка терминальных фондов будет смещена еще выше. Это будет катализатором восстановления силы доллара ", – сказал Дерек Халпени, руководитель исследования глобальных рынков в MUFG.

Валюты Antipodean также были выведены из своих диапазонов, и в этом месяце трейдеры будут внимательно изучать данные о труде и инфляции в обеих странах на предмет того, что может повлечь за собой дальнейшие изменения в риторике центрального банка.

Новозеландский доллар вырос на 1,46%.

Стерлинг также двигается вперед, бросая вызов политическому кризису, который угрожает позиции премьер-министра Бориса Джонсона по поводу уверенности в том, что британская экономика может противостоять волне заражения COVID-19 и что Банк Англии может повысить ставки в следующем месяце.

Фунт приближается к четвертому подряд недельному росту более чем на 0,5%.

В Азии в пятницу Банк Кореи повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,25%, как и ожидалось, а южнокорейский вон, как ожидается, вырастет примерно на 1,3%.

Как сообщали ранее "Комментарии", специалисты подсчитали, сколько можно было заработать на криптовалюте в 2021 году.

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