Курс валют в мае: что может повлиять на гривну

Курс валют в Украине в последнее время не показывает резких колебаний. Почему гривна может укрепиться или ослабнуть? Как на ситуации может отразиться смена руководства НАК Нафтогаз? Какие еще факторы могут играть важную роль? Ответы изданию "Комментарии" дала исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко.

Гривна. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как рассказала эксперт, в конце апреля настроение участников украинского валютного рынка улучшилось после новости о том, что Россия отводит войска от границ с Украиной. Это существенно снизило риски военной эскалации.

"Если в мае это продолжится, то единственным фактором риска будет оставаться лишь эпидемиологическая ситуация. Но не стоит забывать, что на колебание курса также могут повлиять грядущие праздники и спрос на украинский госдолг", — отмечает Чепижко.

По ее словам, ключевыми параметрами влияния на курс гривны в ближайшее время будет ситуация с так называемыми сырьевыми ножницами и необходимостью разместить евробонды и облигации ОВГЗ.

"Учитывая благоприятную ситуацию на мировых рынках сырья для Украины и отсутствие острой потребности во внешних заимствованиях на фоне стабильной ситуации с импортом, курс гривны к доллару не должен превысить отметку 28,10 за один доллар, — прогнозирует Оксана Чепижко. — В случае, если западные партнеры привяжут выделение очередного транша МВФ к ситуации вокруг госмонополий, эта тема станет актуальной не ранее середины-конца июля".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как будет расти и падать курс валют в Украине. Появился прогноз до конца года.

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