Курс валют в мае: что может повлиять на гривну

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Таисия Ерохина
Курс валют в Украине в последнее время не показывает резких колебаний. Почему гривна может укрепиться или ослабнуть? Как на ситуации может отразиться смена руководства НАК Нафтогаз? Какие еще факторы могут играть важную роль? Ответы изданию "Комментарии" дала исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко.
Гривна. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как рассказала эксперт, в конце апреля
настроение участников украинского валютного рынка улучшилось после новости о
том, что Россия отводит войска от границ с Украиной. Это существенно снизило
риски военной эскалации.
По ее словам, ключевыми параметрами влияния на
курс гривны в ближайшее время будет ситуация с так называемыми сырьевыми
ножницами и необходимостью разместить евробонды и облигации ОВГЗ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как будет
расти и падать курс
валют в Украине. Появился прогноз до конца года.
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