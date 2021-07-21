Куюн предлагал «БРСМ-Нафте» платить за «лояльность», — журналист

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предлагал "БРСМ-Нафта" платить ему 15 тыс. долларов в месяц за "лояльность". Об этом на своей странице в Facebook заявляет журналист Сергей Иванов со ссылкой на аудиозапись, которая оказалась в распоряжении правоохранительных органов.



Куюн требовал взятки за информацию

"Сергей Куюн, главный пиарщик топливного картеля, не устает удивлять. Сейчас он разгоняет обращение к новому руководителю МВД Денису Монастырскому с просьбой усилить борьбу с теневым нефтерынком. Если вы забыли, кто такой Куюн — я напомню. Это "эксперт топливного рынка" на зарплате у сети АЗС ОККО, который оправдывает картельные сговоры и "мочит" в медиа их конкурентов. На прошлой неделе в офисе его фирмы прошли обыски, в ходе которых была изъята большая сумма кэша, более 100 тыс. долларов. Куюн назвал следственные действия заказом, изображает спокойствие и петросянит, призывая СМИ делить с ним гонорары, которые они якобы получают за негативные публикации о нем. Искренне сочувствую Куюну по поводу обысков, не могу не добавить, что и без СМИ он получает немалые деньги от картеля", — отмечает Сергей Иванов.



По словам Иванова, Куюн предлагает сетям платить тысячи долларов за нейтрально-позитивные упоминания в СМИ. Журналист заявляет, что те, кто якобы платить отказываются, получают информацию про "бодягу, контрафакт, махинации с налогами". Журналист называет это медийным рэкетом и опубликовал расшифровку разговора Куюна с одним из топ-менеджеров сети "БРСМ-Нафта" Александром Мельничуком.

На записи можно услышать, что Куюн якобы предлагал "БРСМ" некую лояльность в обмен на 15 тыс. долл. в месяц.

"В результате Мельничук отказался платить 15 тыс. долл. Куюну и получил кучу негатива в адрес компании. Подчеркиваю, название компании тут не имеет никакого значения, поскольку такой подход Куюн практикует относительно всех своих "клиентов". И подход этот — вымогательство, то есть уголовное преступление, за которым должна следовать ответственность", — пишет Сергей Иванов.

Ранее "Комментарии" писали, что Сергей Куюн прокомментировал обыски, которые были проведены 13 июля в офисе компании.

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