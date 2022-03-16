90% населения Украины может столкнуться с бедностью в условиях продолжительной войны - ООН

9 из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и чрезвычайной экономической уязвимостью, если война затянется на следующий год, уничтожив экономические достижения за два десятилетия, сообщает Программа развития ООН (ПРООН) в среду, 16 марта. Об этом сообщает Reuters.

Администратор ПРООН Ахим Штайнер - фото из открытых источников

Администратор ПРООН Ахим Штайнер заявил, что его агентство сотрудничает с киевским правительством, чтобы избежать худшего сценария краха экономики.

"Если конфликт будет длительным, мы увидим, что уровень бедности очень значительно повысится. Очевидно, что крайний конец сценария – это крах экономики в целом. И это в конечном итоге может привести к тому, что до 90% людей или окажутся за чертой бедности или подвергнутся высокому риску (бедности) ", – сказал Штайнер Reuters.

Предел бедности обычно определяется как покупательная способность от 5,50 до 13 долларов на человека в день, добавил он в видеоинтервью из Нью-Йорка. До того, как Россия начала свое вторжение 24 февраля, примерно 2% украинцев жили ниже 5,50 долларов, сказал он.

Главный советник правительства Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил на прошлой неделе, что вторжение российских войск уничтожило инфраструктуру на сумму не менее 100 миллиардов долларов и что 50% украинских предприятий полностью закрыты.

"По нашим оценкам, достижения Украины за 18 лет развития можно было бы просто уничтожить за 12-18 месяцев", — сказал Штайнер.

По его словам, ПРООН рассматривает "проверенные" программы, которые она использовала в других конфликтных ситуациях.

В отчете ПРООН отмечается, что экстренная операция по обналичению, стоимостью около 250 миллионов долларов в месяц, покроет частичные потери доходов 2,6 миллиона человек, которые, как ожидается, упадут в бедность. Более амбициозная программа временного базового дохода, предусматривающая предоставление 5,50 долларов в день на человека, будет стоить 430 миллионов долларов в месяц.

Ожидается, что экономика Украины сократится на 10% в 2022 году в результате российского вторжения, но прогнозы могут резко ухудшиться, если конфликт будет продолжаться дольше, говорится в отчете сотрудников МВФ, опубликованном в понедельник.

Всемирный банк в понедельник одобрил почти 200 миллионов долларов дополнительного и перепрограммированного финансирования для усиления поддержки Украиной уязвимых слоев населения. Финансирование поступает в дополнение к 723 миллионам долларов, утвержденным на прошлой неделе, и является частью пакета поддержки в размере 3 миллиардов долларов, который Всемирный банк пытается получить для Украины и ее населения в ближайшие недели.

Штайнер подчеркнул важность Украины для экономики других стран, особенно для группы африканских государств, которые, по его словам, получают треть своих поставок пшеницы из Украины.

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