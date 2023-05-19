450-й день большой войны РФ против Украины: что с экономиками двух стран – какие прогнозы

450-й день полномасштабной войны России против Украины пришелся на 19 мая. Эксперты уже рассказали изданию "Комментарии" о важных военно-политических выводах, а также сделали определенные прогнозы. А теперь мы попросили специалистов поделиться мнениями касательно выводов экономических – как для Украины, так и для страны-агрессора – РФ.

Экономика во время войны. Фото: из открытых источников

Главный вывод после 450 дней вторжения в экономическом плане – санкции действуют, а мировая поддержка позволяет Украине воевать и выполнять свои внутренние социальные обязательства

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркивает, что устойчивая коалиция партнеров позволила выстоять и Украине, и нашей экономике.

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"Нам активно помогают. Да, есть большие потери в экономике. Но государство выполнят социальные обязательства (зарплаты, пенсии), банковская система Украины функционирует", – отмечает эксперт.

По его словам, Россия явно не ожидала такого уровня общемирового негодования из-за ее агрессии, такого уровня санкций.

"Тот объем убытков, который несет страна-агрессор, который будет нести дальше, является крайне болезненным для российской экономики. И для возможности РФ воспроизводится как великое (как она мечтала и чего уже точно не будет) или хотя бы большое в геополитическом смысле государство. Так что, – констатирует Олег Пендзин, – главный вывод после 450 дней российского массированного вторжения в экономическом плане – санкции действуют, а мировая поддержка позволяет Украине воевать и выполнять свои внутренние социальные обязательства. Можно углубляться в другие моменты, включая курс, валютные резервы НБУ, перспективы восстановления экономики, наши потери (на данный момент речь о более 400 млрд долларов). Но это – сопровождающие элементы. Главное, подчеркиваю, что Украина нашла силы с помощью партнеров функционировать как государство, выполняющее свои социальные обязательства".

Если говорить о перспективах – Украина точно будет членом ЕС, восстановит экономику с помощь партнеров. Всё у Украины будет хорошо, уверяет эксперт. Чего не скажешь о России.

"У страны-агрессора всё будет только ухудшаться, в том числе общеэкономическая ситуация. То, что сейчас происходит с Россией похоже на то, что было с СССР после наложения санкций за ввод советских войск в Афганистан, – считает экономист. – Советский Союз выдержал десять лет. Но и уровень санкций тогда был не столь масштабен, и нынешняя Россия – вовсе не СССР. Она и меньше, и слабее, и куда более глобализирована. А санкции будут усиливаться, внутренние проблемы – нарастать. Так что ничего хорошего РФ не ждет".

Мелкий и средний бизнес – главный двигатель прогресса, главный ресурс экономики в военное время – остается за бортом

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Качество макроэкономической политики украинского правительства остается непозволительно низким, о чём свидетельствую параметры монетарной политики, сохранение высокой инфляции, хронически высокого дефицита бюджета (под 25%), а также крайне малые прогнозы экономического роста на этот и следующий год. Европейский банк реконструкции и развития пророчит нам лишь 1% роста ВВП в 2023-м, Еврокомиссия – 0,6%. После падения на 30% можно было ожидать куда более резвого подъема. Но его, к сожалению, не предвидится. И в этом отчасти ответственность на правительстве. Оно ведет себя как ящик, который принимает внешние пожертвования и кредиты. И, похоже, на этом считает свою функцию исчерпанной. Принимать, распределять — и вся "экономическая политика". Никакой стратегии, соответствующей военному времени, в действиях Кабмина не просматривается".

Бизнес-климат в Украине не становится лучше, отмечает эксперт. Более того, после 1 июля будет ухудшаться – из-за решения правительства восстановить довоенный режим уплаты налогов, восстановить акцизы на топливо. При этом не меняется режим блокировки НДС-накладных.

"Анонсируются некие проекты, но, прежде всего, для крупного бизнеса. А мелкий и средний – главный двигатель прогресса, главный ресурс экономики в военное время – остается за бортом. В итоге имеем реальную безработицу под 25% и весьма печальные перспективы из-за безумной регуляторки, которая выглядит засланным врагом в украинский тыл. Так что перспективы, мягко говоря, не очень хорошие, – считает Ярослав Романчук. – При таком раскладе количество людей, готовых вернуться в Украину и делать здесь бизнес, будет неуклонно сокращаться. И после победы количество проблем, с которыми мы столкнемся, будет огромным. Демографическая яма, нехватка человеческого капитала, ненормальные зарегулированность и налоги, проблемы с доступом к ресурсам – все эти факторы обещают нам в будущем социально-экономический Майдан".

В свою очередь, Россия, эта империя зла, безусловно, обречена, уверен эксперт. Но рухнет она не так быстро, как нам бы хотелось.

"Пока мы видим, что РФ пользуется цинизмом Индии, Китая, Турции, которые помогают ей обходить санкции. К сожалению, в современном мире деньги рулят, прибыли рулят. И даже многие европейские компании через разный "схематоз" поставляют товары в РФ, – акцентирует Ярослав Романчук. – Среднесрочный прогноз для страны-агрессора крайне негативный. Но пару лет она еще может протянуть. Есть запасы, есть внутренний рынок, есть достаточно грамотная макроэкономическая политика, которая, как ни парадоксально, по качеству выше, чем в Украине. Мы у своих западных партнеров могли бы попросить интеллектуальную помощь, чтобы изменить свою макроэкономическую политику. Тем самым ускорив реформы, увеличив доверие к нам. Но это, увы, нет".

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