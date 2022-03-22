27 день войны в Украине: какие потери понесла экономика РФ

Идет 27 день войны в Украине. Наши защитники наносят врагу мощные удары. Но экономика оккупантов также несет большие потери. Каждый день с рынка РФ уходят десятки компаний. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Ярослава Железняка.

Ежедневно экономика России теряет большие суммы (фото из открытых источников)

По словам политика, у же традиционно утро для российской экономики нехорошее.

"Китайская платежная система Alipay отключила возможность переводить деньги на свои кошельки с личных карт клиентов Cбербанка. Российские банки решают проблему кибербезопасности из-за ухода таких IT-компаний, как Cisco, Oracle, Fortinet, Checkpoint. Российских решений не хватает, поэтому покупают оборудование банков- банкротов на Авито, а часть скачивают на торрентах. Количество грузовых судов, входящих в Россию, снизилось почти на 40% из-за ухода крупнейших морских операторов CMA, Sealand/Maersk, HMM и MSC",- сообщил он.

В мире специалисты озвучивают новые нелестные прогнозы для российской экономики. Более того, свои концерты в России отменяют даже музыканты.

"Еще один прогноз по российской экономике дало Fitch – падение ВВП РФ на 8%. Но, по-моему, это очень оптимистично. Итальянская рок-группа Maneskin отменила концерты в Москве и Питере. На их концерт в Украине в прошлом году билеты раскупили за первые пару часов после старта продаж", подытожил политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из-за вторжения в Украину экономика РФ на грани. У России еще есть резервы, ресурс. Есть фонд благосостояния, золотовалютные резервы. Правда, только около половины – остальные "заморожены". Есть золото. Но его будет проблематично продать, потому что покупатели, учитывая санкции, вряд ли отважатся на такие операции с РФ.

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