27 день войны в Украине: какие потери понесла экономика РФ

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Лиля Воробьева
Идет 27 день войны в Украине. Наши защитники наносят врагу мощные удары. Но экономика оккупантов также несет большие потери. Каждый день с рынка РФ уходят десятки компаний. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа Ярослава Железняка.
Ежедневно экономика России теряет большие суммы (фото из открытых источников)
"Китайская платежная система Alipay отключила возможность переводить деньги на свои кошельки с личных карт клиентов Cбербанка. Российские банки решают проблему кибербезопасности из-за ухода таких IT-компаний, как Cisco, Oracle, Fortinet, Checkpoint. Российских решений не хватает, поэтому покупают оборудование банков- банкротов на Авито, а часть скачивают на торрентах. Количество грузовых судов, входящих в Россию, снизилось почти на 40% из-за ухода крупнейших морских операторов CMA, Sealand/Maersk, HMM и MSC",- сообщил он.
В мире специалисты озвучивают новые нелестные прогнозы для российской экономики. Более того, свои концерты в России отменяют даже музыканты.
"Еще один прогноз по российской экономике дало Fitch – падение ВВП РФ на 8%. Но, по-моему, это очень оптимистично. Итальянская рок-группа Maneskin отменила концерты в Москве и Питере. На их концерт в Украине в прошлом году билеты раскупили за первые пару часов после старта продаж", подытожил политик.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из-за вторжения в Украину экономика РФ на грани. У России еще есть резервы, ресурс. Есть фонд благосостояния, золотовалютные резервы. Правда, только около половины – остальные "заморожены". Есть золото. Но его будет проблематично продать, потому что покупатели, учитывая санкции, вряд ли отважатся на такие операции с РФ.
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