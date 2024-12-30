170 лет истории: легендарный бренд кофе прекращает свое существование

С рынка навсегда исчезнет французский кофейный бренд Cafés Legal, известный своей 170-летней историей. После неудачных попыток найти покупателя Парижский коммерческий суд принял решение о ликвидации компании.

Кофейные зерна. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Le Figaro, бренд Cafés Legal был основан в 1851 году в городе Гавр и стал символом французской кофейной культуры. Компания занималась обжариванием кофе, предлагая продукт высокого качества, завоевавший популярность среди французских потребителей. В 2022 году бренд был приобретен бизнесменом Мишелем Огайоном, а затем перешел в собственность инвестиционного фонда FnB Private Equity, специализирующегося на агропродовольственном секторе. Однако, эти изменения не смогли спасти компанию от финансовых проблем.

Несмотря на амбициозные планы получить 60 миллионов евро прибыли в 2023 году, компания заработала всего 45 миллионов, имея долг в 50 миллионов евро. Как следствие, на момент ликвидации в компании работало более 100 человек, вынужденных искать новую работу.

Ключевой причиной закрытия Cafés Legal стал экономический кризис, вызванный стремительным ростом цен на кофе. В этом году цены на арабику выросли на 80%, что является рекордом за последние десятилетия. Кофейные зерна сейчас стоят дороже, чем в рекордном 1977 году, когда снегопады уничтожили плантации в Бразилии. Основными факторами кризиса последних лет называют погодные катаклизмы в Бразилии и Вьетнаме, ведущих производителей арабики и робусты. Сильная засуха, а затем чрезмерные дожди уничтожили урожаи, значительно повысив себестоимость кофе.

Эксперты прогнозируют, что повышение цен на кофе, которое уже ощутимо на рынке, будет продолжаться и дальше. Ожидается, что к началу 2025 года потребители по всему миру столкнутся с новыми ростами цен, поскольку запасы заканчиваются, а спрос на кофе продолжает быть высоким. Таким образом, ликвидация Cafés Legal — это не только завершение истории одного бренда, но и сигнал для других компаний, которые должны приспосабливаться к глобальным вызовам.

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