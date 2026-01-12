780 компаний начали банкротство в 2025 году - кто и где закрывает мильярдный бизнес в Украине

В 2025 году в Украине 780 компаний официально приступили к процедуре банкротства. По данным Опендатабот , это лишь около 10% всех случаев закрытия бизнеса — большинство компаний прекращают деятельность добровольно, путем самостоятельного закрытия, что составляет примерно 60% случаев. Всего за год было зафиксировано 8 191 компанию , которая проходила процедуры, связанные с прекращением или трансформацией деятельности.

Где больше банкротов: Киев и Запорожье возглавили рейтинг закрытий бизнеса

Чаще банкротами становятся общества с ограниченной ответственностью — на них приходится 84% всех процедур банкротства в 2025 году. При этом только 48 компаний пытались восстановить платежеспособность по процедуре санации – это менее 1% от общего количества.

Параллельно растет интерес к превентивной реструктуризации : в 2025 году открыто 8 таких дел в 6 компаниях. Это случаи, когда бизнес начинает реструктуризацию еще до наступления неплатежеспособности во избежание банкротства.

По отраслям лидирует оптовая торговля – 266 компаний. Дальше идут:

сельское хозяйство — 71 компания;

операции с недвижимостью — 53 компании;

строительство — 48 компаний;

розничная торговля — 38 компаний.

По регионам больше всего процедур банкротства открыто в Киеве — 140 случаев (18%) , почти столько же в Запорожской области — 138 компаний (17,7%) . Далее следуют Киевская область — 86 , Днепропетровская — 85 , Одесская — 53 .

В ТОП-10 крупнейших дел о банкротстве вошли компании, еще недавно демонстрировавшие миллиардные обороты — от 3,4 до 7,7 млрд грн. Лидером стала компания "ДЕГС ХОЛДИНГ" , работавшая на рынке торговли газом и имевшая более 7,7 млрд грн дохода в 2024 году . Среди других значительные обороты демонстрировали "ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАИНА" (6,08 млрд грн) и "ОПТ-СИСТЕМС" (5,46 млрд грн) .





Эксперты отмечают: тенденция закрытия бизнеса не утихает, и даже компании с высокими доходами вынуждены идти на банкротство из-за экономических вызовов, падения спроса и проблем с финансированием. Киев и Запорожье удерживают лидерство по количеству процедур, что свидетельствует о высокой концентрации бизнеса и его уязвимости в крупных регионах.

Большинство предпринимателей закрывают бизнес добровольно, однако растет спрос на профессиональные услуги по реструктуризации и санации , что позволяет минимизировать убытки и избежать полного банкротства.

Читайте также в "Комментариях", на сколько увеличится минимальная пенсия в Украине.