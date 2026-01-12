780 компаній розпочали банкрутство у 2025 році — хто і де закриває мільярдний бізнес в Україні

У 2025 році в Україні 780 компаній офіційно розпочали процедуру банкрутства. За даними Опендатабот, це лише близько 10% від усіх випадків закриття бізнесу — більшість компаній припиняють діяльність добровільно, шляхом самостійного закриття, що становить приблизно 60% випадків. Загалом протягом року було зафіксовано 8 191 компанію, яка проходила процедури, пов’язані із припиненням або трансформацією діяльності.

Де найбільше банкрутів: Київ і Запоріжжя очолили рейтинг закриттів бізнесу

Найчастіше банкрутами стають товариства з обмеженою відповідальністю — на них припадає 84% усіх процедур банкрутства у 2025 році. При цьому лише 48 компаній намагалися відновити платоспроможність за процедурою санації — це менше 1% від загальної кількості.

Паралельно зростає інтерес до превентивної реструктуризації: у 2025 році відкрито 8 таких справ у 6 компаніях. Це випадки, коли бізнес починає реструктуризацію ще до настання неплатоспроможності, щоб уникнути банкрутства.

За галузями лідирує оптова торгівля — 266 компаній. Далі йдуть:

сільське господарство — 71 компанія;

операції з нерухомістю — 53 компанії;

будівництво — 48 компаній;

роздрібна торгівля — 38 компаній.

За регіонами найбільше процедур банкрутства відкрито у Києві — 140 випадків (18%), майже стільки ж у Запорізькій області — 138 компаній (17,7%). Далі йдуть Київська область — 86, Дніпропетровська — 85, Одеська — 53.

До ТОП-10 найбільших справ про банкрутство увійшли компанії, які ще нещодавно демонстрували мільярдні обороти — від 3,4 до 7,7 млрд грн. Лідером стала компанія "ДЕГС ХОЛДИНГ", що працювала на ринку торгівлі газом і мала понад 7,7 млрд грн доходу у 2024 році. Серед інших значні обороти демонстрували "ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАЇНА" (6,08 млрд грн) та "ОПТ-СИСТЕМС" (5,46 млрд грн).





Експерти зауважують: тенденція закриття бізнесу не вщухає, і навіть компанії з високими доходами змушені йти на банкрутство через економічні виклики, падіння попиту та проблеми з фінансуванням. Київ і Запоріжжя утримують лідерство за кількістю процедур, що свідчить про високу концентрацію бізнесу та його вразливість у великих регіонах.

Більшість підприємців закривають бізнес добровільно, проте зростає попит на професійні послуги з реструктуризації та санації, що дозволяє мінімізувати збитки та уникнути повного банкрутства.

