Львов устанавливает новые рекорды на рынке недвижимости: почему растут цены на квартиры

С начала полномасштабного вторжения Львов стал одним из лидеров по росту цен и городу, где в Украине самая дорогая недвижимость. За последние полгода цены на жилье во Львове снова выросли, в том числе на вторичном рынке и стоимость аренды квартир. Портал "Комментарии" со ссылкой на аналитику ЛУН и РБК-Украина рассказывает, какая ситуация на рынке недвижимости во Львове и почему цены на квартиры продолжают расти.

Какие цены на квартиры во Львове. Фото из открытых источников

На вторичном рынке недвижимости средние цены за один квадратный метр однокомнатной квартиры во Львове достигли рекордных значений – 2 000 долларов, в то время как в Киеве на 35% дешевле – 1 480 долларов. Тройку лидеров по цене замыкает Ужгород – 1250 долларов.

Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Почему дорожает жилье во Львове

Основные факторы, влияющие на повышение цен во Львове

Военная ситуация и миграция:

Постоянная угроза обстрелов в восточных и центральных регионах вынуждает многих украинцев переезжать на запад страны. Львов, как один из самых больших и безопасных городов, является популярным направлением для переселенцев, стимулирующим спрос на вторичное жилье.

Готовность жилья к заселению:

По словам экспертов, большинство покупателей выбирают квартиры, которые уже пригодны для проживания. Это объясняет рост цен на однокомнатные квартиры, где средняя стоимость одного квадратного метра составила 2 000 долларов.

Уменьшение объемов строительства:

Из-за войны темпы строительства новостроек во Львове остаются на треть ниже, чем до 2022 года. Это уменьшает предложение на первичном рынке, повышая конкуренцию покупателей.

Актуальные цены на рынке недвижимости во Львове

Новостройки

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке во Львове составляет 1320 долларов. Однако цена зависит от класса ЖК:

— Эконом: 970 долларов

— Комфорт: 1 140 долларов

— Бизнес: 1 390 долларов

— Премиум: 2 290 долларов

Самые дорогие новостройки сейчас в Лычаковском и Франковском районах, самые дешевые – в Сиховском.

"До февраля этого года у нас были хорошие продажи недвижимости на первичном рынке. Раньше люди были готовы купить такое жилье и даже "охотились" за ним, чтобы сделать ремонт и перепродать на более выгодных условиях. Сейчас такое жилье стоит и ждет своего клиента", – рассказывает эксперт по недвижимости во Львове Максим Летий.

Уменьшение спроса Летий связывает с повышением налога на продажу недвижимости для владельцев, владеющих ею менее трех лет. Кроме того, по его словам, владельцам квартир становится все сложнее найти бригаду, которая сделала бы весь необходимый ремонт после покупки жилья.

Согласно данным ЛУН, более половины опрошенных считают, что цены на новостройки будут расти и дальше. Удешевление недвижимости ожидает 20% респондентов, а 28% считает, что стоимость не изменится.

Как изменились цены на новостройки во Львове (скриншот сайта ЛУН)

Вторичный рынок

Цены на вторичном рынке Львова:

— Однокомнатная квартира: 65 000 долларов

— Двухкомнатная: 90 000 долларов

— трехкомнатная: 115 000 долларов

"Сейчас популярны чешские проекты и хрущевки. Они имеют хорошую планировку, небольшие площади и, соответственно, доступную цену", – объясняет Летий.

Например, по данным ЛУН, самые дешевые квартиры во Львове – это однокомнатные хрущевки, которые можно курить за 42 тыс. долларов. Самые дорогие квартиры расположены в Лычаковском и Галицком районах, в то время как в Железнодорожном можно найти наиболее доступные варианты.

Что будет дальше на рынке недвижимости во Львове

Прогнозы остаются неоднозначными из-за влияния войны. Часть аналитиков считает, что цены могут стабилизироваться, но спрос, в частности, среди переселенцев, будет оставаться высоким. Налоги на продажу жилья и усложнения с ремонтом в новостройках также оказывают влияние на замедление активности на первичном рынке.

Рынок аренды жилья во Львове

За последние полгода аренда жилья во Львове подорожала:

— Однокомнатная квартира: 17 000 гривен, стоимость выросла на 17%;

— Двухкомнатная: 20 000 гривен, +11%;

— Трехкомнатная: 22 900 гривен, +14%.

Спрос на аренду обычно повышается перед учебным годом, но стабильный спрос поддерживают также служебные командировки и семейные поездки.

"Сейчас перед праздниками люди не будут менять квартиры, потому что нужно сразу заплатить за два месяца аренды плюс проценты за услуги риелтора", – объясняет эксперт.

Стоимость аренды в разных районах Львова (скриншот сайта ЛУН)

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