logo

BTC/USD

19834.42

ETH/USD

1449.76

LTC/USD

54.04

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Мало санкций: российские компании повысили прибыль на 25%
commentss НОВОСТИ Все новости

Мало санкций: российские компании повысили прибыль на 25%

Несмотря на санкции, российский бизнес зарабатывает больше

сегодня, 10:55
Автор:

Давиденко Евгения
Поделитесь публикацией:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-26/russian-corporate-profits-jump-25-as-sanctions-hit-muted?srnd=markets-vpМало санкций: российские компании повысили прибыль на 25% - фото 2

Российский бизнес наращивает прибыль

Мало санкций: российские компании повысили прибыль на 25% - фото 3

Во втором квартале российские компании увеличили прибыль на 25%. Это произошло на фоне рецессии, связанной с масштабными санкциями США и Европы, введенных из-за вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно расчетам Sberbank CIB, прибыль российского бизнеса подскочила до 9,5 трлн рублей (если брать средний курс $144 млрд), при этом рост в годовом исчислении превысил рост потребительских цен за этот период на 17%.

Прибыльным был даже промышленный сектор, который вынужден функционировать в условиях дефицита основных импортных компонентов. Производственный сектор добился прироста прибыли на 44%, транспортировка и хранения — на 168%.

Также больше заработали предприятия сферы недвижимости, а также отели и общепит. Это связано с ограничениями для россиян на международное авиасообщение.

Однако второй квартал меньше успеха принес торговли – оптовики и ритейл снизили прибыль на 13%. Куда сильнее санкции ударили по горнодобывающей промышленности, опустив прибыль на 51%. А в технологическом секторе, откуда массово ушли западные компании, прибыль упала на 48%.

В июле ЕС ввел седьмой пакет санкций против рф. В частности, он запрещает операции с российским золотом. Также расширен спосиок товаров двойного назначения, которые европейскому бизнесу запрещено экспортировать в рф. 

Свои санкции вводят отдельные страны. Норвегия запретила доступ к своим портам, включая шлюзы, а также ограничила принятие депозитов от российских граждан и компаний.

Ряд европейских стран планируют ограничить выдачу виз для россиян. В частности, такие меры поддержала Литва, Латвия, Эстония и Польша. Германия заявила, что не ослабит антироссийские санкции, даже если они "ударят" по кошельках немцев. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:13

Ще один приклад, наскільки важлива міцна єкономіка, замість гетманцевщіни і яреськівщіни. Наскільки важлива порядність до власного середнього класу. Відсутність подвійних стандартів. Приклад: у російських олігархів у Європі відбирають власність, а наші там в розкоші. Російськи за хабарі тільки право видобутку копалин отримали, а далі чеснїо платили податки у бюджет. А наші розбагатіли казнокрадством. Українська доброчесність, йди на ***!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!