Мало санкций: российские компании повысили прибыль на 25%

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Давиденко Евгения
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-26/russian-corporate-profits-jump-25-as-sanctions-hit-muted?srnd=markets-vp
Российский бизнес наращивает прибыль
Во втором квартале российские
компании увеличили прибыль на 25%. Это произошло на фоне рецессии, связанной с
масштабными санкциями США и Европы, введенных из-за вторжения в Украину. Об
этом пишет Bloomberg.
Согласно расчетам Sberbank CIB, прибыль
российского бизнеса подскочила до 9,5 трлн рублей (если брать средний курс $144 млрд), при этом рост в годовом исчислении превысил рост потребительских
цен за этот период на 17%.
Прибыльным был даже промышленный сектор, который вынужден функционировать в условиях дефицита основных импортных компонентов. Производственный сектор добился
прироста прибыли на 44%, транспортировка и хранения — на 168%.
Также больше заработали
предприятия сферы недвижимости, а также отели и общепит. Это связано с
ограничениями для россиян на международное авиасообщение.
Однако второй квартал
меньше успеха принес торговли – оптовики и ритейл снизили прибыль на 13%. Куда
сильнее санкции ударили по горнодобывающей промышленности, опустив прибыль на
51%. А в технологическом секторе, откуда массово ушли западные компании,
прибыль упала на 48%.
В июле ЕС ввел седьмой пакет санкций против рф. В частности, он запрещает операции с российским золотом. Также расширен спосиок товаров двойного назначения, которые европейскому бизнесу запрещено экспортировать в рф.
Свои санкции вводят отдельные страны. Норвегия запретила доступ к своим портам, включая шлюзы, а также ограничила принятие депозитов от российских граждан и компаний.
Ряд европейских стран планируют ограничить выдачу виз для россиян. В частности, такие меры поддержала Литва, Латвия, Эстония и Польша. Германия заявила, что не ослабит антироссийские санкции, даже если они "ударят" по кошельках немцев.
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Ігор
сегодня, 10:13
Ще один приклад, наскільки важлива міцна єкономіка, замість гетманцевщіни і яреськівщіни. Наскільки важлива порядність до власного середнього класу. Відсутність подвійних стандартів. Приклад: у російських олігархів у Європі відбирають власність, а наші там в розкоші. Російськи за хабарі тільки право видобутку копалин отримали, а далі чеснїо платили податки у бюджет. А наші розбагатіли казнокрадством. Українська доброчесність, йди на ***!