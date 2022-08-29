Мало санкций: российские компании повысили прибыль на 25%

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-26/russian-corporate-profits-jump-25-as-sanctions-hit-muted?srnd=markets-vp



Российский бизнес наращивает прибыль





Во втором квартале российские компании увеличили прибыль на 25%. Это произошло на фоне рецессии, связанной с масштабными санкциями США и Европы, введенных из-за вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg.



Согласно расчетам Sberbank CIB, прибыль российского бизнеса подскочила до 9,5 трлн рублей (если брать средний курс $144 млрд), при этом рост в годовом исчислении превысил рост потребительских цен за этот период на 17%.

Прибыльным был даже промышленный сектор, который вынужден функционировать в условиях дефицита основных импортных компонентов. Производственный сектор добился прироста прибыли на 44%, транспортировка и хранения — на 168%.

Также больше заработали предприятия сферы недвижимости, а также отели и общепит. Это связано с ограничениями для россиян на международное авиасообщение.

Однако второй квартал меньше успеха принес торговли – оптовики и ритейл снизили прибыль на 13%. Куда сильнее санкции ударили по горнодобывающей промышленности, опустив прибыль на 51%. А в технологическом секторе, откуда массово ушли западные компании, прибыль упала на 48%.

В июле ЕС ввел седьмой пакет санкций против рф. В частности, он запрещает операции с российским золотом. Также расширен спосиок товаров двойного назначения, которые европейскому бизнесу запрещено экспортировать в рф.

Свои санкции вводят отдельные страны. Норвегия запретила доступ к своим портам, включая шлюзы, а также ограничила принятие депозитов от российских граждан и компаний.

Ряд европейских стран планируют ограничить выдачу виз для россиян. В частности, такие меры поддержала Литва, Латвия, Эстония и Польша. Германия заявила, что не ослабит антироссийские санкции, даже если они "ударят" по кошельках немцев.

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