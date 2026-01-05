Малый бизнес не выдерживает: сколько на самом деле живут ФЛП в Украине

Средняя продолжительность работы физического лица-предпринимателя в Украине составляет всего 2 года и 4 месяца. Об этом свидетельствует исследование аналитической платформы Опендатабот, проанализировав динамику открытия и закрытия ФЛПов.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, только за 11 месяцев 2025 года в Украине прекратили деятельность 250 209 ФЛП. Больше всего закрытий пришлось на столицу — каждый восьмой предприниматель, который свернул бизнес в прошлом году, работал в Киеве. Всего в столице закрылось 32 469 ФЛП.

На втором месте по количеству остановок оказалась Днепропетровская область, где деятельность завершили 22 645 предпринимателей. Почти столько же малых бизнесов закрылись в Харьковской (20 481), Одесской (18 714) и Львовской (16 521).

Наиболее уязвимой сферой остается розничная торговля – на нее приходится треть всех закрытий, или 77 705 ФЛП. В среднем, такие бизнесы не доживают и до трех лет. Еще 16 909 предпринимателей в оптовой торговле прекратили работу в 2025 году – большинство из них едва проработали чуть больше года. В общем, именно торговля формирует почти половину всех закрытий ФЛПов.

С большим отрывом на втором месте оказалась ИТ-сфера: в 2025 году деятельность прекратили 28 668 айти-фопов, или каждый девятый из закрывших бизнес.

В то же время, есть и "долгожители" среди предпринимателей. Наиболее устойчивыми оказались ФЛП в сфере складского хозяйства – они работают более 6 лет. Почти 5 лет и 11 месяцев держатся предприниматели, занятые операциями с недвижимостью, а замыкают тройку бизнеса по ремонту техники, в том числе бытовой – в среднем 5 лет и 9 месяцев.

Наименее жизнеспособными оказались ФЛП-курьеры: в среднем они работают всего около полугода. Предприниматели в сфере административной и вспомогательной офисной деятельности удерживаются на рынке около 9 месяцев, а педагоги и ФЛПы в оптовой торговле – чуть больше года.

Читайте на портале "Комментарии" — в России стремительно растут риски массового закрытия малого и среднего бизнеса. По результатам свежего опроса каждый третий предприниматель в РФ допускает прекращение деятельности в течение ближайших шести месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ассоциацией МСП "Опора России" совместно с Промсвязьбанком, аналитическим центром НАФИ и компанией Magram Market Research, пишет "ТАСС".



