Малий бізнес не витримує: скільки насправді живуть ФОПи в Україні

Середня тривалість роботи фізичної особи-підприємця в Україні становить лише 2 роки і 4 місяці. Про це свідчить дослідження аналітичної платформи Опендатабот, яке проаналізувало динаміку відкриття та закриття ФОПів.

Бізнес в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, лише за 11 місяців 2025 року в Україні припинили діяльність 250 209 ФОПів. Найбільше закриттів припало на столицю — кожен восьмий підприємець, який згорнув бізнес торік, працював у Києві. Загалом у столиці закрилося 32 469 ФОПів.

На другому місці за кількістю припинень опинилася Дніпропетровська область, де діяльність завершили 22 645 підприємців. Майже стільки ж малих бізнесів закрилися на Харківщині (20 481), Одещині (18 714) та Львівщині (16 521).

Найбільш уразливою сферою залишається роздрібна торгівля – на неї припадає третина всіх закриттів, або 77 705 ФОПів. У середньому такі бізнеси не доживають і до трьох років. Ще 16 909 підприємців в оптовій торгівлі припинили роботу у 2025 році – більшість із них ледь пропрацювали трохи більше року. Загалом саме торгівля формує майже половину всіх закриттів ФОПів.

З великим відривом на другому місці опинилася ІТ-сфера: у 2025 році діяльність припинили 28 668 айті-ФОПів, або кожен дев’ятий із тих, хто закрив бізнес.

Водночас є й "довгожителі" серед підприємців. Найстійкішими виявилися ФОПи у сфері складського господарства – вони працюють понад 6 років. Майже 5 років і 11 місяців тримаються підприємці, зайняті операціями з нерухомістю, а замикають трійку бізнеси з ремонту техніки, зокрема побутової – у середньому 5 років і 9 місяців.

Найменш життєздатними виявилися ФОПи-кур’єри: у середньому вони працюють лише близько пів року. Підприємці у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності утримуються на ринку приблизно 9 місяців, а освітяни та ФОПи в оптовій торгівлі – трохи більше року.

