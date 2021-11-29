Марченко и Любченко могут быть ответственны за половину теневых схем в стране, - отчет

Почти 50% теневых схем в Украине составляют контрабанда, серый "импорт", "скрутки" НДС и деятельность конвертационных центров. Объемы схем в 2020 году составили от 436 до 650 млрд грн., при этом бюджет недополучил налогов на сумму примерно 109-175 млрд грн. В 2020 году практически в течение всего года Министерство финансов возглавлял нынешний министр Сергей Марченко, а главой налоговой был его ставленник, а впоследствии первый вице-премьер Алексей Любченко. Поэтому можно предположить, что чиновники ответственны за эти операции.

Алексей Любченко и Сергей Марченко - фото из открытых источников

Подтверждением тому может являться отчет, обнародованный аналитическим центром CASE-Украина и посвященный исследованию теневой экономики и схем уклонения от уплаты налогов в Украине. По подсчетам аналитиков, масштаб операций мог достигать от 918 до 1526 млрд грн. или от 22 до 36% ВВП страны, который в 2020 году составил 4,2 трлн грн. При этом схемы уклонения лишили бюджет Украины сумм, сопоставимых со сметой всего Пенсионного фонда или всех силовых структур вместе взятых — от 263 до 443 млрд грн.

Исследование появилось одновременно с активным обсуждением в СМИ вопроса возможной причастности министра финансов Сергея Марченко и экс-первого вице-премьера Алексея Любченко к "скруткам" НДС и другим операциям по уклонению от налогообложения. При чем в некоторых материалах речь шла даже о том, что после отставки Любченко Марченко мог неформально их возглавить.

Можно взять во внимание цифры, которые касаются контрабанды, серого импорта, "скруток" НДС, а также работу конвертцентров. За все эти направления отвечают Минфин и налоговая, которую Любченко возглавлял перед тем, как уйти на должность первого вице-премьера. Совокупно объемы схем в этих категориях, по подсчетам экспертов, занимают от 436 до 650 млрд грн. или 43 — 48% всех теневых схем уклонения от уплаты налогов. Потери бюджета от них составили в 2020 году оценочно 109 — 175 млрд грн. в год или порядка 40-42% всех потерь от налоговых операций.

В исследовании экономистов есть сразу несколько указаний на то, что именно при Марченко и Любченко схемы могли расцветать с большей силой. Раньше СМИ писали об этом, скорее основываясь на интуиции и на данных участников рынка — компаний, которые вынуждены были участвовать в "скрутках" и пользоваться услугами конвертационных центров.

В частности, авторы исследования теневой экономики приводят данные о том, что соотношение собранного НДС и валового внутреннего продукта постепенно снижается. Фактически речь идет о наращивании схем, когда товары в стране продаются, а налоги с них не платятся. В 2020 году цифра составляет меньше 13% впервые с кризисного 2015 года.

Еще более убедительным является показатель НДС-разрыва — между ожидаемой при конкурентной экономике и фактической уплате налога. В течение 2015-2018 годов разница между этими показателями не превышала 10%, хотя при Януковиче цифры достигали и 37%. Однако в 2019-2020 годах разрыв вдруг увеличился вдвое — до 22%.

Аналитики приходят к выводам, что в тематике "скруток" есть явная тенденция к росту. А эффективность их налоговых проверок остается низкой: не более 10% проверенных оказываются "скрутчиками", хотя на самом деле эта цифра гораздо выше. Кроме того, объемы контрабанды также имеют тенденцию к увеличению. Никаких подвижек нет и в вопросе борьбы с "конвертационными центрами", "обороты" которых составляют до 120 млрд грн ежегодно.

Фактически в большинстве своем эти выводы резонируют с претензиями, которые министру финансов Сергею Марченко еще в апреле 2021 года выдвигали народные депутаты, которые инициировали было его отставку и даже вносили в сессионный зал соответствующий проект постановления.

Кроме того, стоит отметить, что недавно некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что министр финансов Сергей Марченко мог взять под контроль "скрутки", причастность к которым приписывали первому вице-премьеру Алексею Любченко.

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