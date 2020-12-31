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Главная Новости Бизнес экономика Мариуполь бьет рекорды - в сеть попали траты городских властей на празднование нового года
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Мариуполь бьет рекорды - в сеть попали траты городских властей на празднование нового года

На удивление, в ТОП-20 не оказалось ни Харькова, ни Киева

сегодня, 21:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

В СМИ появилась информация о том, какие двадцать городов Украины стали рекордсменами по трате бюджета на новогодние праздники. Так, на первом месте оказались власти Мариуполя. На украшение города ими было потрачено 1,3 миллиона гривен. На втором месте находится городской совет Днепра. Но потратил на 7 миллионов гривен меньше. Третье место в рейтинге занимает город Буча, Киевской области. Небольшое местечко с населением чуть более 35 тысяч человек потратило на новогодние празднования почти 5 миллиона гривен. Четвертое "почетное" место занимают Сумы, которые вложились в сумму в чуть более полтора миллиона. "Лучшую" пятерку закрывает Луцк с новогодним бюджетом в 1,08 миллиона. С более подробным списком самых дорогих городов в праздновании 2021 года вы можете ознакомиться ниже.

Мариуполь бьет рекорды - в сеть попали траты городских властей на празднование нового года

Мариуполь бьет рекорды - в сеть попали траты городских властей на празднование нового года - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что в социальные сети попало новогоднее поздравление главы украинского государства Владимира Зеленского с наступающим новым 2021 годом. Именно его будут транслировать за 15 минут до начала нового десятилетия. Команда нынешнего президента решила отличиться от предыдущих и создала видеообращение в новом формате. В нем Зеленский обращается к маленьким украинцам как к символу будущего Украины. Видеоролик получился, действительно, трогательным.

 Кроме того, портал сделал подборку лучших мемов уходящего 2020 года. Уходящий год был не то слово сложным, пожалуй он отличился на несколько десятилетий вперед. Да и среди прошедших навряд ли вспомним настолько нелегкие времена. Начался он с катаклизмов и авиакатастроф, продолжился пандемией COVID-19, затем наступила очередь ураганов, наводнений и штормов, пожаров в Австралии, военных конфликтов и взрыва в Бейруте. Но в преддверье праздника не будем останавливаться на плохом.



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Источник: https://t.me/KrokooDil/4462
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