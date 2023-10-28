Маск высказался относительно Газы

Компания спутниковой связи Starlink окажет помощь сектору Газа, предоставив связь. Об этом, как сообщают "Комментарии", в соцсети X написал Илон Маск в ответ на пост члена Демократической партии Александрии Оказио-Кортес.

Илон Маск

При этом самый богатый человек на планете, согласно одному из рейтингов, пообещал, что его содействие будет оказано лишь международно признанным организациям.

"Starlink обеспечит связь для международно признанных организаций, оказывающих помощь в Газе", — написал бизнесмен под записью, в которой Оказио-Кортес заявила о недопустимости отключения интернета в Газе.

Но уже в следующем сообщении Маск отметил, что пока из Газы никто не пытался соединиться со спутниками Starlink.

Напомним, что с началом масштабного вторжения России в Украину компания Илона Маска предоставила ВСУ доступ к спутниковой связи, благодаря чему Силы обороны имели возможность координировать свою действия. Впрочем, позже стало известно, что во время планируемой атаки на Крым Илон Маск "отключил" спутниковую связь над полуостровом, чем сорвал украинскую операцию. Когда это стало известно, американский бизнесмен оправдывался тем, что поверил российскому послу, который якобы убедил его в вероятности начала ядерной войны, в случае атаки на Крым.

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