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Главная Новости Бизнес экономика Масштабы падения мировой торговли достигли уровня кризиса 2008 года – ВТО
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Масштабы падения мировой торговли достигли уровня кризиса 2008 года – ВТО

Во Всемирной торговой организации сообщили, какие сферы торговли пострадали больше всего

сегодня, 11:38
Автор:

Таисия Ерохина

Во втором квартале 2020 года мировая торговля испытала историческое падение. Об этом сообщает Всемирная торговая организация.

Согласно последним показаниям, значение барометра торговли составляет 84,5 пункта, что на 15,5 пункта ниже базового значения индекса, равного 100. А также на 18,6 пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года. ВТО сообщает, что нынешний показатель – самый низкий за всю историю данных, начиная с 2007 года. Значение соответствует уровню пика финансового кризиса 2008-2009 годов. Однако дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале.

Масштабы падения мировой торговли достигли уровня кризиса 2008 года – ВТО

В сообщении говорится, что барометр торговли показал резкое падение объемов торговли, но есть тенденция к зарождающемуся восстановлению. Наиболее пострадавшие сферы – автомобильная продукция и грузовые авиаперевозки. Также на низком уровне остаются контейнерные перевозки. А вот экспортные заказы продемонстрировали признаки восстановления. Небольшое снижение индексов зафиксировано для таких категорий, как электронные компоненты, сельскохозяйственное сырье.

Добавим, что точные масштабы падения торговли будут подтверждены только в конце этого года, когда станут доступны официальные данные об объеме торговли за период с апреля по июнь.

Как сообщалось, глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика восстанавливается. Эксперты пояснили, есть ли основания верить заявлению премьера.


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