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McDonald's продает российский бизнес

Компания запустила процесс продажи российского бизнеса

сегодня, 14:56
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Компания McDonald's Corp. (США), которая является крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого обслуживания, решила уйти с рынка Российской федерации.

McDonald's продает российский бизнес

Как сообщает "Интерфакс-Украина", компания запустила процесс продажи российского бизнеса. В агентстве отмечают, что McDonald's планирует продать весь портфель ресторанов локальному покупателю.

Таким образом, эти рестораны больше не смогут использовать бренд и меню McDonald's. Но в то же время, компания планирует сохранить свои торговые марки в России.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald's к заключению, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", – заявили в компании.

Напомним, после введения жестких санкций против России из страны уходят мировые компании и бренды. Для того, чтобы рядовые россияне не узнали, что творится на самом деле в стране, даже запретили популярные социальные сети, в том числе, и Instagram. 

Чтобы хоть как-то снизить нарастающий в России градус общественного недовольства, кремлевские власти прибегают к смешным шагам – созданию своих аналогов Instagram и McDonald's.

Стоит отметить, что в системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, на предприятиях поставщиков  еще около 100 тысяч.

Напомним, ранее компания объявила, что с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в российских ресторанах, при этом ее офис в РФ продолжит работать в прежнем режиме. Свое решение компания объяснила тем, что на данный момент "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости".

Ранее сообщалось, что в Нидерландах известные бренды, такие как McDonald's, могут оказаться под запретом.

 




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Источник: https://www.linkedin.com/company/mcdonald%27s-corporation/
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