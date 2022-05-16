McDonald's продает российский бизнес

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
Компания McDonald's
Corp. (США), которая является крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого обслуживания, решила
уйти с рынка Российской
федерации.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", компания запустила процесс продажи российского бизнеса. В
агентстве отмечают, что McDonald's планирует
продать весь портфель ресторанов локальному
покупателю.
Таким образом, эти рестораны
больше не смогут использовать бренд и меню McDonald's. Но в то же время, компания планирует
сохранить свои торговые марки в России.
"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald's к заключению, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", – заявили в компании.
Напомним, после введения жестких санкций против России из страны уходят мировые компании и бренды. Для того, чтобы рядовые россияне не узнали, что творится на самом деле в стране, даже запретили популярные социальные сети, в том числе, и Instagram.
Чтобы хоть как-то снизить нарастающий в России градус общественного недовольства, кремлевские власти прибегают к смешным шагам – созданию своих аналогов Instagram и McDonald's.
Стоит отметить, что в системе McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч.
Напомним, ранее компания объявила, что с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в российских ресторанах, при этом ее офис в РФ продолжит работать в прежнем режиме. Свое решение компания объяснила тем, что на данный момент "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости".
Ранее сообщалось, что в
Нидерландах известные бренды, такие как McDonald's,
могут оказаться под запретом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
dsadsaad
сегодня, 14:50
dsa